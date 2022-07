¿Qué piensa Soraya Arnelas de Chanel?

Soraya Arnelas es una de las artistas que cada año, celebra y alza su voz en las fiestas del Orgullo LGTBIQ +. Y este año, en 2022, no iba a ser menos. Soraya no ha querido perderse unas de las fiestas más importantes del año, ni mucho menos el esperado pregón de Chanel. "Me encanta. Creo que es la mujer del momento. Para mí como compañera, e incluso para las mujeres, es un referente. Ahora mismo es la mujer del momento y si alguien tenía que hacerlo, tenía que ser ella", nos ha contado en RTVE Digital.

Soraya Arnelas en las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ Soraya Arnelas en las fiestas del Orgullo LGTBIQ+

Si Chanel es la mujer del momento, es sobre todo gracias a su tremendo éxito en Eurovisión 2022. Su tercer puesto ha marcado un antes y un después en la historia de España en el certamen y así lo reconoce la propia Soraya, que se deshace en elogios hacia su compañera: "Fue increíble, creo que hizo un espectáculo histórico. Y las cosas bien hechas terminan bien. Yo esperaba que ganara, pero hemos dado un paso muy importante, el equipo lo hizo genial, el equipo de Televisión Española increíble, y yo creo que hemos cogido la dinámica y de aquí para arriba".