Barcelona dio el pistoletazo de salida a los conciertos previos al Festival de Eurovisión el pasado marzo y este mismo viernes, tras las fiestas celebradas en Polonia e Israel, comienza la PrePartyES. La sala La Riviera, en Madrid, acoge los dos eventos que la conforman, empezando por la ya clásica Welcome PrePartyES, que tiene lugar esta noche y que se puede ver en directo en RTVE Play. Numerosos artistas se subirán al escenario a lo largo de la velada, con la presencia de la mayoría de los participantes del Benidorm Fest 2023, incluyendo a la propia Blanca Paloma. Nuestra representante en Liverpool actuará ante sus compañeros y demás delegaciones internacionales en esta Welcome PrePartyES, a la que vuelve por segundo año consecutivo: en 2022 ya interpretó "Secreto de agua".

Cientos de eurofans vibran en La Riviera, ansiosos por ver qué carta se ha escondido Blanca Paloma para esta ocasión. Sabemos que actuará los dos días, el viernes y el sábado, y que, como ella misma ha avanzado, este fin de semana escucharemos una nueva versión de "Eaea", como viene haciendo en las distintas preparties por las que ha pasado de momento. Tendremos que esperar para descubrir con qué nos sorprende esta vez.

Lo que sí está claro es que esta Welcome PrePartyES va a ser muy especial para ella, ya que no solo se encuentra rodeada de las delegaciones internacionales que han volado hasta Madrid. También la acompañan muchos de sus compañeros en el Benidorm Fest 2023: Alfred García, Aritz, E’Femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco se reúnen en este concierto de bienvenida. Con ellos compartió su triunfo en febrero y con ellos comparte hoy su viaje, su experiencia como representante de España en Eurovisión.

Tras el desfile de banderas, en el que todos los participantes de Eurovisión 2023 presentes se han subido al escenario, ha llegado el momento de que comiencen las actuaciones de los artistas invitados esta noche. La primera ha sido Rakky Ripper con su "Tracción", a quien ha seguido Meler , que, además de interpretar "No nos moverán", también ha estrenador su nuevo single, "Ferrero". "El público de Eurovisión nunca defrauda", nos cuenta Loren, integrante del grupo, tras su actuación. Aritz también ha querido presentar su última canción en la fiesta y, con dos bailarines, lo ha dado todo con "Mojito" y "Flamenco".

Cláudia Pascoal vuelve a la PrePartyES

Tras las actuaciones de los primeros artistas del Benidorm Fest se ha subido al escenario de La Riviera Cláudia Pascoal. La portuguesa ya estuvo en la PrePartyES hace varios años, en 2018, cuando participaba en Eurovisión con Isaura. Aquella canción, "O jardim", ha sido la primera que ha interpretado. También "Nasci Maria", la canción con la que intentó representar a su país este año.

Todavía no la ha publicado, pero Famous ha querido compartir con los eurofans su nueva canción "Quimera", que se estrena este mes. Como no podía ser de otra forma, también ha cantado -y bailado- "La Lola". Nos cuenta que se ha sentido muy cómodo, muy arropado por el público, que ha sido "increíble". "Ciao" y "Sayonara" han sido las canciones con las que Twin Melody han arrasado esta noche.

"Todo lo que pisa, todo lo que toca, lo controla"



Si es que con "La Lola" no nos podemos resistir las ganas de cantar y bailar



⭕️ https://t.co/YQxXFwkvow pic.twitter.com/UZ0BThj29F“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) April 7, 2023

Tras la actuación de Kaliopi, en la que la artista de Macedonia del Norte ha recordado su paso por el festival (y también se ha animado a cantar un poco de "Eres tú", como Alfred García), E'Femme ha puesto a todo el público a bailar con "Cxnsura" y "Uff!". Han salido muy contentas: "Nos sentimos blessed", dice Sandy. José Otero, por su parte, se ha atrevido con una canción de Loreen, "My Heart Is Refusing Me", aparte de con su ya famoso "Inviernos en Marte".

Soraya, la madrina de la fiesta, nos devuelve a Eurovisión 2009, su edición, con "La noche es para mí". Con Alfred García viajamos más atrás en el tiempo: tras inaugurar la gala con "Eres tú" y cantar "Desde que tú estás", el catalán ha homenajeado a Beth, cuya participación en Eurovisión cumple 20 años. Su acústico de "Dime", acompañado por el público, ha sido sin duda uno de los grandes momentos de la noche.