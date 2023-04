Tras pellizcar los corazones del público israelí en la preparty eurovisiva de Tel Aviv, Blanca Paloma regresa a España para dar la bienvenida a las delegaciones internacionales que viajan a Madrid para formar parte de la PrePartyES. Organizado por Eurovision-Spain, el evento reúne a multitud de artistas que participan este año en Eurovisión, desde Loreen hasta Käärijä. Actuarán este sábado en la sala La Riviera, pero la fiesta empieza un día antes, el 7 de abril. La Welcome PrePartyES, con un cartel con cantantes tanto del Benidorm Fest como de otras ediciones de Eurovisión, da inicio el viernes 22.00 horas a esta fiesta, que continúa el sábado a partir de la misma hora.

La Welcome PrePartyES tendrá como madrina y presentadora a Soraya Arnelas , que ya ha avanzado que esta vez "La noche es para mí", su canción en Moscú 2009, "va a sonar diferente". Sin duda, la PrePartyES promete sorpresas... No te pierdas el concierto de bienvenida este viernes 7 de abril a partir de las 22.00 horas en RTVE Play .

Loreen, Käärijä y muchos más artistas, en la PrePartyES

El sábado 8 de abril, Blanca Paloma se subirá de nuevo al escenario. No será la única representante de Eurovisión 2023 que lo haga: también cantarán Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya & Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza). Los abanderados alemanes, el grupo Lord of the Lost, no estarán en Madrid, pero podremos disfrutar de una actuación pregrabada de su "Blood & Glitter".

En cuanto a los invitados especiales de este concierto, asistirán Poli Genova (Bulgaria 2011 y 2016) y Konstrakta, una de las grandes ausencias del año pasado. No pudo asistir y en su lugar envió una actuación pregrabada, pero ahora todos disfrutaremos en directo de "In Corpore Sano". También estarán presentes D'Nash (nuestros representantes en 2007 con "I Love You Mi Vida") y Karina, que cantará tanto su canción en 1971, "En un mundo nuevo", como el tema que envió para el Benidorm Fest 2023, "Ni galáctica ni sideral". También se ha anunciado la participación de Soleá, nuestra representante en Eurovisión Junior 2020 con "Palante".

Si Soraya ejerce de maestra de ceremonias la noche del viernes, el sábado tenemos ni más ni menos que tres presentadores: Ruslana, ganadora de Eurovisión en 2004 por Ucrania; SuRie, participante en 2018 por Reino Unido, y Víctor Escudero, quien ha sido asesor de nuestros comentaristas en el festival. Así, Eurovision-Spain.com celebra la victoria de Ucrania y, al mismo tiempo, hace un guiño al país anfitrión de la próxima edición, Reino Unido.