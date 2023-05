Eurovisión ha dado muchas sorpresas. En ocasiones, los eurofans se han quedados perplejos tras conocer al ganador o ganadora del micrófono de cristal. Antes de celebrarse el certamen, casi siempre hay un país que las casas de apuestas o las encuestas lo posicionan como ganador. Pero no es oro todo lo que reluce y han existido casos en los que aquellos quintos puestos se alzaron con la victoria. Sobre todo, gracias al televoto.

Por el momento, la representante de España en Liverpool 2023, Blanca Paloma, está situada en esa quinta plaza. Y todo ello, gracias a la versión electrónica de "Eaea", el tema elegido para su paso por el festival. Lo que si sabemos de mi primera mano, es que la nana lorquiana y el homenaje a la yaya Carmen eriza la piel a los europeos. ¿Qué pasará el próximo sábado 13 de mayo en Liverpool? ¿Conseguirá Blanca Paloma la tercera victoria de España en Eurovisión después de 54 años?

¡Descubre que otros quintos puestos ganaron el Festival de la Canción!

Estocolmo 2016: Jamala gana con "1944" (Ucrania)

La ciudad sueca de Estocolmo acogió la 61º edición del certamen eurovisivo. Antes de la Gran Final, las casas de apuestas situaban como ganador a Rusia con Sergey Lazarev y su tema "You are the only one". Ucrania, el país ganador, estaba situado en la 5º posición. Su propuesta "1944", defendida por Jamala, hablaba sobre la deportación de los tártaros de Crimea ocurrida en la década de los años 40 por la Unión Soviética a manos de Stalin.

03.09 min Eurovisión 2016 - Ucrania: Jamala canta '1944'

En las votaciones, el jurado concedió 320 puntos a Australia, 211 a Ucrania y 148 a Francia. Lazarev recibió de los profesional un total de 130. En el televoto, 361 puntos se los llevó Rusia, 323 Ucrania y 222 Polonia. Tras la suma, Jamala levantó el micrófono de cristal con 534 puntos y "You are the Only One" fue tercera con 491.