¡Doble ración de Blanca Paloma en la PrePartyES! Como buena anfitriona, la abanderada de España en Eurovisión 2023 nos emocionará con la versión electrónica de su nana lorquiana "Eaea" el 7 y 8 abril en la Sala Riviera de Madrid. La ilicitana actuará el primer día de la PreParty madrileña junto a sus compañeros de edición del Benidorm Fest 2023 y el sábado, con los concursantes de la 67º edición del Festival de la Canción.

A principios de marzo, Eurovisión-Spain, organizadores del concierto madrileño, confirmaban a Blanca Paloma como la anfitriona de la 7ª edición de la Pre-Party. La flamante ganadora del Benidorm Fest 2023 cantará "Eaea" en la primera gran noche de esta fiesta eurovisiva, el próximo 7 de abril. Blanca Paloma lo hará rodeada de muchos de sus compañeros de la segunda edición de la preselección española.

Sin embargo, después su gran noche, en el concierto de bienvenida del viernes, 7 de abril, la representante española volverá a ejercer de anfitriona el sábado 8 de abril. La abanderada española en el Festival de Eurovisión 2023 acompañará a las más de 20 delegaciones internacionales confirmadas para la noche grande de la PrePartyEs: Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustpah (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Joker Out (Eslovenia), Alika (Estonia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), The Busker (Malta) Pasha Parfeni (Moldavia), Monika Linkyté (Lituania), Alessandra (Noruega), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza).

La séptima edición del gran concierto de Eurovisión en Madrid tendrá lugar el fin de semana del 7 y 8 de abril en la sala La Riviera de la capital. Alrededor de 50 artistas actuarán sobre el escenario principal de la PrePartyES 2023.

Cartel oficial de la PrePartyEs 2023 de Eurovision-Spain E-S