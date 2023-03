Blanca Paloma en el podcast oficial de Eurovisión en español

Tras una actuación memorable de su ‘Eaea’ en la Barcelona Eurovision Party, Blanca Paloma sigue escribiendo su nombre en la historia de Eurovisión con la grabación del primer podcast oficial del Festival en español. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de acercarse a la audiencia española del Festival de Eurovisión, la segunda más numerosa tras la británica.

En una entrevista grabada en Barcelona con el experto en Eurovisión Víctor Escudero, también comentarista de algunas ediciones en RTVE, la representante de España explica a los oyentes cómo se siente en el arranque de su gira de promoción de cara a Liverpool: “No estaba en mis planes ir a Eurovisión pero cuando sales de tu zona de confort te encuentras con grandes retos que te hacen crecer. Hace un año nadie me conocía y ahora medio mundo va a estar poniendo los ojos en esta candidatura”.

Para Víctor Escudero, que la UER haga este podcast exclusivo es todo un hito y un “paso adelante” porque, asegura, la organización se ha dado cuenta de la importancia del Festival no solo en España sino también en otros países de habla hispana. “Lo veo como un regalo de vuelta a todo ese amor y atención que la prensa y los fans en español aportan a la comunidad eurovisiva”, recalca. Escudero va más allá: “Espero que no sea un caso aislado y que se pueda seguir ofreciendo contenido en español desde los canales oficiales de Eurovision Song Contest; incluso que sirva para abrir la puerta a la creación de contenido en otros idiomas”.

Blanca Paloma interviene también en otro episodio

El podcast en español no es la única ocasión que tendremos de escuchar a Blanca Paloma. En una entrevista muy especial con el presentador del podcast oficial de Eurovisión Steve Holden, la artista se abre por completo y se emociona hablando de su candidatura, de lo que significa para ella y de cómo está viviendo su camino a Liverpool: “Son lágrimas de alegría porque ahora ya soy verdaderamente consciente de que esto es real, de que está pasando, y me emociona muchísimo”. Blanca Paloma afirma sentirse preparada para subirse al escenario del M&S Bank Arena el próximo 13 de mayo porque confía en su canción, en lo que le hace sentir y en el respeto que tiene hacia ella. No te pierdas este emotivo y cercano episodio en el que poder conocer la parte más personal de Blanca Paloma.