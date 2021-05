Una semana más tarde de llevar el rock a lo más alto en la final de Eurovisión 2021 y dar la tercera victoria a Italia, la banda Måneskin sigue cosechando éxitos y se sigue hablando de ellos en redes. Su tema, "Zitti e buoni", no ha dejado indiferente a nadie y ha conseguido su propio récord al posicionarse como la canción italiana más escuchada de toda la historia en la plataforma digital de música Spotify. Los cuatro integrantes del grupo de rock Måneskin -Damiano David, Victoria de Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi- se han convertido en auténticas estrellas del rock gracias a su estilo glam, su descaro, irreverencia y potente directo en Eurovisión, que les hizo alzarse con el Micrófono de Cristal en la 65ª del festival celebrada en el escenario del Ahoy en Róterdam. Pero, ¿qué significa la letra de "Zitti e buoni"?

La banda Måneskin no solo pasará a la historia por convertirse en tiempo récord en la canción italiana más escuchada en Spotify , sino también por la gran polémica que suscitó el cantante del grupo tras unas imágenes virales en las que apareció en directo haciendo un gesto un tanto raro sobre la mesa. La banda pidió hacerse un test de drogas en ese mismo momento , pero al no ser posible se lo realizaron al día siguiente de la final de Eurovisión 2021 en Italia y Damiano David dio negativo en drogas , zanjando así la polémica de una vez por todas.

Letra de "Zitti e Buoni" en italiano

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra', di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo' li prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi la naturale potenza

Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro