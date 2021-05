Hemos esperado mucho tiempo para celebrar la 65 edición del Festival de Eurovisión, pero... ¡al fin estamos en la jornada de la gran final! España ultima los detalles de la puesta en escena de Blas Cantó, quien antes de meterse de lleno en la Green Room también compartirá una charla previa en RTVE Digital. Sin embargo, nuestro país no se queda solo cuando hablamos de ilusión por la celebración del certamen. Según los datos aportados por Spotify, los fans de toda Europa están entusiasmados con el regreso del show y con las nuevas canciones de esta edición, así que no es de extrañar que esto se haya convertido en datos y streams dentro de la plataforma.

Según los datos, España es el país más eurofan del mundo. De hecho, los usuarios españoles han creado hasta la fecha más de 55.000 playlists dedicadas específicamente a canciones de Eurovisión, lo que demuestra su gran entusiasmo por el concurso anual de televisión más grande del mundo. Además, nuestro país cumple este año ni más ni menos que 60 años en El Festival de la Canción, cuyo debut fue posible gracias a Conchita Bautista con “Estando Contigo”. Ahora el tema sigue viviendo en el streaming y en el último año ha experimentado un aumento en sus escuchas en España del 46%, siguiendo la tendencia de la nostalgia y la recuperación de grandes clásicos del pasado que nos ha acompañado durante la pandemia en busca de tiempos más alegres. “Estando Contigo” también ha traspasado nuestras fronteras y algunos de los países que más lo escuchan son México, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Chile.

Los favoritos de los usuarios españoles para Eurovisión 2021

¿Cómo se repartirían los votos de España según los usuarios españoles de Spotify? Los 12 puntos irían para Suiza, la candidatura favorita en nuestro país con el tema “Tout l'univers”, de Gjon's Tears. La segunda candidatura favorita para los españoles es la de Francia con “Voilà”, de Barbara Pravi; la tercera, nuestra candidatura con Blas Cantó con “Voy a quedarme”; la cuarta favorita es Chipre con “El Diablo”, de Elena Tsagrinou, y la quinta Italia con su tema “ZITTI E BUONI”, de Måneskin. El ranking de los favoritos de los usuarios españoles para Eurovisión 2021 quedaría así:

Suiza - “Tout l'univers”, de Gjon's Tears Francia - “Voilà”, de Barbara Pravi España - “Voy a quedarme”, de Blas Cantó Chipre - “El Diablo”, de Elena Tsagrinou Italia - “ZITTI E BUONI”, de Måneskin Malta - “Je me casse”, de Destiny Rumanía - “Amnesia”, de Roxen Suecia - “Voices”, de Tusse Grecia - “Last Dance”, de Stefania Lituania - “Discoteque”, de THE ROOP

Un dato de interés es que entre las canciones que más crecimiento en reproducciones han experimentado en España de abril a mayo se encuentra el tema de Ucrania, “SHUM”, de Go_A, con un incremento del 113%. Le sigue en aumento de escuchas con un 107% la candidatura de Portugal, “Love Is On My Side”, de The Black Mamba, y la de Bulgaria, “Growing up is getting old”, de VICTORIA, con un incremento de reproducciones del 102% en solo un mes.