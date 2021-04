La banda de metal Blind Channel representará a Finlandia en el Festival de Eurovisión 2021, tras ganar el Uuden Musiikin Kilpailu (UMK). El grupo, compuesto por seis miemebros, interpretará el tema "Dark side" en la segunda semifinal de Róterdam, que se celebrará el 20 de mayo.

"Estamos ansiosos por tocar para cientos de millones de personas,y convertirlos así al lado oscuro", comentó la banda poco después de su victoria nacional. Una propuesta escrita y compuesta por la formación que dista mucho de la balada "Looking back", con la que Aksel Kankaanranta hubiera concursado en la edición cancelada de 2020.

En la final finlandesa participaron también Teflon Brothers x Pandora, Oskr, Danny, Laura, Ilta y Aksel, que no pudo revalidar su título.

Las votaciones se dividen en dos partes: el 25% de los puntos los otorga un jurado internacional (con representantes de Reino Unido, Suiza, EE UU, Polonia, Islandia, España y Países Bajos); mientras que el 75% restante lo dan los espectadores finlandeses. Tras el recuento, Blind Channel arrasó en el marcador:

Letra de "Dark side"

Put your middle fingers up

Take a shot

Throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m

Living that life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks

All drinks on me

Just another night on my pitch black paradise

Don’t wanna cry so I gotta get paralyzed

My body is my weapon so I keep it loaded

’Til I’m all over the place like my head exploded

Don’t waste your prayers

They can’t save us

Lifestyles of the sick and dangerous

I’m in a cave of man-made misery

Diggin’ a grave for myself and my enemies

Of all the dark things that keep me wasted

You’re the sweetest I’ve ever tasted

