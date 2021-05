Blas Cantó está a punto de realizar la actuación más importante de su vida en Eurovisión 2021. Un momento con el que el representante español lleva soñando desde que era un niño y que seguirán casi 200 millones de personas este sábado, 22 de mayo. Y para que todo salga perfecto, los 26 candidatos clasificados han participado en el primero de los tres ensayos generales antes de la final.

El artista murciano, que actuará en la posición 13 del show, ha vuelto a emocionarnos por su honestidad y su presencia en el escenario. Con una puesta en escena intimista y su sentida interpretación, toca el corazón del público y conmociona con su mirada. Cada vez que canta "Voy a quedarme" su voz nos acaricia. Blas crea un momento mágico, un diálogo entre él y su abuela -fallecida por el coronavirus-, representado en el Arena gracias a la escenografía diseñada por el director artístico Marvin Dietmann.

El tema, cantado desde lo más profundo de su alma, habla sobre el amor sincero e incondicional que existe entre el cantante y "el amor de su vida". Una canción - compuesta junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega y Dan Hammond- con la que millones de familias en todo el mundo se pueden sentir identificadas. El equipo de coristas de España, formado por Alba Gil, Irene Alman, Dángelo Ortega, Daira Monzón y Héctor Artiles, arropan con sus voces al cantante y ayudan a que brilla en el escenario.

En el escenario sólo veremos a Blas Cantó vestido completamente de negro, con una camisa de satén y pantalón clásico sin pinzas elaborados por el diseñador Jaime Álvarez (Mans Concept). Completa el estilismo con unas botas negras y un pendiente con la letra J, la inicial del nombre de su abuela Joaquina.

Podremos ver el resultado final el sábado, en La 1 de Televisión Española y RTVE Digital, a partir de las 21:00 horas. Con los comentarios de Tony Aguilar, Julia Varela y Víctor Escudero.

Delicados y directos al corazón

La penetrante balada del suizo Djon's Tears, "Tout l'Univers", y el delicado tema "Growing up is getting old", interpretado por la búlgara Victoria, son otra de las propuestas más aclamadas. Portugal es otra de las opciones más bellas con "Love is on side", un tema blues íntegramente en inglés y puesta en escena cinematográfica.

03.01 min Eurovisión 2021 - Suiza: Gjon's Tears canta "Tout l'Univers" en la segunda semifinal

03.00 min Eurovisión 2021 - Bulgaria: Victoria canta "Growing up is getting old" en la segunda semifinal