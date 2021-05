Esta vez la emoción se ha impuesto frente a los artificios, los efectos pirotécnicos y las luces de neón en la Segunda Semifinal de Eurovisión 2021. La penetrante balada del suizo Djon's Tears, "Tout l'Universe", y el delicado tema "Growing up is getting old", interpretado por la búlgara Victoria, han sido las propuestas más aclamadas de la noche y han logrado su pase a la final.

Junto a ellas, Islandia, Grecia, Finlandia, San Marino, Serbia, Albania y Moldavia también tenían cantada su clasificación para la gala del sábado. Portugal, que concursaba con un tema personalísimo y en inglés por primera vez, ha completado el panel de finalistas. El grupo islandés Daði y Gagnamagnið no ha podido actuar en directo ya que uno de los cantantes dio positivo en un test de COVID-19. En su lugar, se ha utilizado una grabación de su segundo ensayo tanto para el espectáculo del jurado como el del público.

Estos diez países se unen a los clasificados en la primera semifinal, Países Bajos (anfitriones) y el Big Five. En la gala, han estado Blas Cantó (España), Barbara Pravi (Francia) y James Newman (Reino Unido), de cuyas actuaciones hemos podido ver el primer minuto.

Seguro en el escenario, vocalmente perfecto y con la puesta en escena totalmente pulida, el artista español ha estado soberbio estos primeros 60 segundos que hemos podido ver de "Voy a quedarme". La actuación fue grabada durante el jury rehearsal de la segunda semifinal. La web oficial del festival ha publicado la actuación completa:

Y estos son los minutos de "Voilà" (Francia) y "Embers" (Reino Unido).

Por su parte, dicen adiós a la 65ª edición del certamen europeo Estonia, República Checa, Polonia, Georgia, Letonia, Austria y Dinamarca.

Canciones directas al corazón

Victoria, de Bulgaria, nos ha peñizcado el corazón con "Growing up is getting old". Su voz - que recuerda a la de Billie Eilishs- ha creado un ambiente mágico y melancólico al cantar desde el alma a su padre, que padece una enfermedad crónica. La escenografía, creada por Marvin Dietmann, incluye una foto de cuando era pequeña junto a su progenitor. Al borde de un acantilado, con una escena iluminada por estrellas doradas y una inmensa lluvia de arena, recuerda lo efímera que es la vida. Y al final de la actuación, su mirada y su voz desnuda, susurrando, terminan de cautivar a todos.

03.00 min Eurovisión 2021 - Bulgaria: Victoria canta "Growing up is getting old" en la segunda semifinal

Gjon's Tears es otra de las voces únicas de esta edición. Clava cada nota de "Tout l'Universe" en una actuación que tiene perfectamente interiorizada y medida. Su voz te sumerge en la historia de la canción que guarda un mensaje de esperanza en una época convulsa. La puesta en escena, creada por la sueca Sacha Jean-Baptiste, es un juego visual creado por dinámicos planos, perspectivas y proyecciones. La estructura en la que el cantante se apoya se va reduciendo hasta dejarlo "al borde del precipicio". Los movimientos, la interpretación y el vestuario del artista son exquisitos.

Portugal rompe con su tradición desde 1964: The Black Mamba canta por primera vez un tema íntegramente en inglés, en vez de en el idioma nacional. "Love is on my side", una romántica propuesta que ha gustado mucho en Europa por sus notas de blues y representación cinematográfica. La canción portuguesa ha sido compuesta por el líder del grupo, Pedro Tatanka, y trata sobre la esperanza y nunca renunciar a tus sueños.