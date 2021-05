Después de escuchar a todos los cantantes de los países participantes en la gran final de Eurovisión en directo llega una de las partes más importantes de la gala: el tiempo que tienen los telespectadores para votar por su canción favorita, sin poder hacerlo nunca por su propio país. Y mientras tanto, Eurovisión 2021 nos ha ofrecido una actuación musical muy especiales del DJ Afrojack al lado de los cantantes Glennis Grace y Wulf.

Afrojack ha colaborado con los cantantes Glennis Grace y Wulf en un videoclip mezclado con concierto en directo que recorre la ciudad de Róterdam hasta llegar a su corazón en el Ahoy, donde Grace nos ha recibido cantando alto y claro "Titanium", de David Guetta, versionada por el propio Afrojack. No es la primera vez que un DJ se hace con el escenario de Eurovisión. Ya en 2016 Avicii pusó música al festival y de hecho, recientemente el Globen Arena que acogió el Festival de la Canción de Eurovisión en los años 2000 y 2016 ha sido renombrado como Avicii Arena en honor al fallecido DJ sueco. Además, en ese recinto fue donde Avicii ofreció uno de los conciertos más especiales de toda su carrera ante un aforo de 16000 personas.

"Music bind us" es un espectáculo musical muy especial que el Festival de la Canción de Eurovisión ha preparado para todos los espectadores con ayuda de toda una orquesta de conservatorio de Róterdam, que acompaña al DJ Afrojack en un viaje extraordinario por la ciudad . Eurovisión es mucho más que un festival: es un momento de unión entre países y de visibilización para tantos géneros como canciones participan. Y de eso va este video, que nos recuerda cómo la música nos conecta a todos.

Antiguos ganadores de Eurovisión tocan en la gran final de la 65. º edición

Además del gran intervalo de Afrojack, este año Eurovisión ha conseguido reunir a algunos de los ganadores más míticos del festival como Mans Måns Zelmerlöw, ganador de Suecia en 2015 con "Heroes", Sandra Kim (ganadora en 1986 con "J'aime la vie") o el grupo finlandés Lordi, que ganó en 2006 con "Hard Rock Hallelujah". Todo ello en la edición más competitiva desde hace años y que lleva por lema "Open up", es decir, abrirse a los demás.

06.57 min Eurovisión 2021 - Antiguos ganadores del festival actúan en la 65. º edición del festival

A la cita no podía faltar Duncan Laurence, último ganador de Eurovisión en 2019 con su éxito mundial "Arcade" y quien estaba programado para actuar en directo durante la gran final de Eurovisión 2021, pero que tras haber dado positivo hace unos días no ha podido cumplirlo, por lo que la organización decidió grabarlo. El exganador de Eurovisión por Países Bajos ha interpretado "Arcade" seguido de "Feel something", un tema que presentó durante la primera semifinal del martes 18 de mayo.