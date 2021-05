¡Simplemente perfecto! Así es como lo ha hecho Blas Cantó en Eurovisión 2021. El candidato de España a la 65. º edición de Eurovisión ha cumplido por fin su sueño de cantar en el escenario del festival y lo ha hecho con una perfecta entonación. Estaba tranquilo horas antes de llegar al escenario del Ahoy en Róterdam porque ha estado trabajando durante meses en "Voy a quedarme", la canción que le dedica a su abuela fallecida por la COVID-19. Un nudo se forma en su garganta cada vez que va a actuar y en la gran final de Eurovisión, se ha vuelto a notar.

“Blas Cantó en Eurovision be like #EurovisionRTVE #Eurovision #Eurovision2021 pic.twitter.com/dPUhhvwUzs “

“ganar no ganarás, pero has conseguido que toda España esté contigo que eso es más importante ������ @BlasCanto #Eurovision pic.twitter.com/fj8UzWBooX “

“Has estado ESPECTACULAR. Eres el talento, la elegancia, la emoción y el esfuerzo personificado y ASÍ LO HAS DEMOSTRADO. No ha sido fácil el camino pero ESPAÑA ESTÁ ORGULLOSA DE TI. ¡Lo has bordado! Lo demás no importa, Europa ya ha visto tu gran talento❤ @BlasCanto #Eurovision pic.twitter.com/S7PsbJz5fn “

Blas Cantó recibe una lluvia de apoyos en Eurovisión 2021

A lo largo del día, Blas ha recibido apoyos por Twitter de compañeros de profesión y anteriores candidatos de España en Eurovisión, como Manel Navarro, quien nos representó en 2017 con "Do it for your lover" y le ha deseado la mejor suerte del mundo a Blas: "Querido amigo, hoy es tu día. Siempre he sabido que eras el mejor representante que podríamos tener. Brilla, como solo tu sabes brillar! Nosotros ya estamos orgullosos de tí. Toda la suerte del mundo", le escribió por la mañana.

Tampoco ha faltado a desearle suerte Edurne, representante de España en 2015 con "Amanecer" y que acompañó a Blas en Destino Eurovisión, la gala donde se eligió "Voy a quedarme" como canción de España para Eurovisión 2021: "Esta noche es la noche de mi querido Blas. Eres un artista con un talento increíble y una persona maravillosa!! Todos estamos muy orgullosos de ti y de que nos representes hoy en Eurovisión!! Vamos España, todos contigo Blas!!! Te quiero amigo!!!!", escribe y adjunta un vídeo de 30 segundos cantando para él.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha mandado sus mejores deseos a Blas Cantó a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Tras un año de parón por la pandemia, hoy vuelve #Eurovision. Una cita única, que fomenta la unidad entre los países y que demuestra cómo la música es una parte esencial de nuestra cultura.



Y con la maravillosa actuación de nos ha dejado Blas Cantó para el recuerdo de Eurovisión, han sido numerosos los compañeros, famosos y músicos que han salido en su defensa para ratificar que efectivamente ha sido una gran actuación que ha emocionado. Es el mejor representante que podíamos tener y todos los sabemos, como afirma Carlos Marco: "No se me ocurre nadie que pueda cantar con el nivel de perfección que lo ha hecho Blas Cantó sometido a semejante presión, menuda lección y menudo golpe sobre la mesa".

Otros famosos como Beatriz Luengo o Ana Morgade se han sumado también a felicitar al representante de España en Eurovisión 2021 por su actuación y perfecta entonación. Luengo ha asegurado, además, estar orgullosa de Blas Cantó: "Porque has sido tú mismo, con tu voz, tu composición, la representación del momento que estás viviendo... si la música es honestidad hoy te ganaste todos los puntos. Te quiero mi amigo", escribe.

India Martínez y Lérica tambiénn ha felicitado a Blas Cantó diciendo que es una pedazo de actuación: "Me voy pa’ #TierradeTalento", dice India.

“Con la pedazo de actuación de @BlasCanto en #Eurovision ya está todo visto!!! ������������������������

