El próximo 13 de mayo, Europa recibirá una flecha que erizará su corazón cuando escuche "Eaea" sobre el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool. Los 200 millones de espectadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de conocer a la arquera más famosa de España: Blanca Paloma, con permiso de la deportista Inés de Velasco. La flamante ganadora del Benidorm Fest se subirá al escenario para pellizar el corazón de la audiencia con su nana lorquiana electrónica por bulerías.

La representante española ya se encuentra trabajando junto a su equipo artístico en la puesta en escena de "Eaea" sobre el escenario de Eurovisión. En una entrevista para el podcast oficial del Festival, la de Elche la describe como “letal” porque, dice, va directa al corazón: “Más que una nana para dormir, es una nana para despertar”. Aunque todavía no se ha desvelado casi nada de su futura actuación, lo que está claro es que el personaje de la arquera estará presente. "El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntabais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser", explicaba la ilicitana tras ganar el Benidorm Fest. El momento en el que Blanca Paloma estira los brazos y adopta una posición que simula la de una arquera lista para disparar una flecha es, sin duda, uno de los momentos más emocionantes de su actuación. Todas las flechas de la arquera Blanca Paloma apuntan hacia Liverpool, hacia la final del 13 de mayo. Esperemos que la precisión y la puntería de la cantante sea perfecta y pueda conseguir la ansiada tercera victoria de España en el certamen europeo.

Blanca Paloma y el personaje de la arquera RTVE

Pero Blanca Paloma no es la única arquera que nos ha robado el corazón. En la ficción, son muchas las mujeres con arco que traspasaron la pantalla y enamoraron a la audiencia:

Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre Katniss Everdeen es el personaje principal de la trilogía "Los Juegos del Hambre" de Suzanne Collins. La autora estadounidense creó este personaje en 2008, aunque no fue hasta la adaptación de la saga al cine, en 2012, cuando fue conocida mundialmente. Ella es una arquera experta, habilidosa y valiente, que lucha contra la opresión del Capitolio en Panem, su país. La importancia del arco en su vida es significativa, ya que, gracias a su gran habilidad, puede defenderse y cazar para alimentarse a ella y a su familia. En definitiva, su arco es un símbolo de su fuerza y una extensión de su personalidad: el Sinsajo. En las películas, el papel de Katniss Everdeen es interpretado por la actriz Jennifer Lawrence. Katniss Everdeen es "el Sinsajo", la líder de los rebeldes en Los Juegos del Hambre

Neytiri en Avatar Neytiri es uno de los personajes principales en la película Avatar del director James Cameron. La humanoide es la hija del líder del Clan Omaticaya, una tribu Na'vi que habita en los bosques de Pandora. Cuando el humano Jake Sully llega al planeta, Neytiri se convierte en su mentora, y, finalmente, en su gran amor. El arco de la protagonista es fundamental en la historia ya que representa la resistencia de su pueblo contra la invasión alienígena. En la secuela de Avatar, el arco vuelve a ser importante para Neytiri, ya que lo utiliza para defender a la familia que ha formado con Jake Sully de los enemigos. El personaje de Neytiri es interpretado por Zoe Saldaña.

Neytiri defiende a los Na'vi con su arco

Ygritte en Juego de Tronos Ygritte es uno de los personajes más queridos de Juego de Tronos y su relación con Jon Snow es una de las más memorables de todo el universo creado por George R. R. Martin. Ygritte forma parte de uno de los clanes salvajes que habitan más allá del Muro y en los libros es descrita como una mujer fuerte, valiente y astuta. El arco es una de las señas de identidad del personaje : "El arco es mi arma, lucho por la libertad del pueblo libre", es una de las frases que pronuncia Ygritte durante la serie. El arco también juega un papel muy simbólico en su romance con Jon Snow. Cuando la relación entre ambos se ve desafiada por las circunstancias y su lealtad a diferentes causas, el norteño decide abandonar a los salvajes y huir. Es entonces cuando Ygritte le dispara una flecha en la pierna mientras éste huye, un disparo con el que tan solo intenta que huya y no matarlo. Aunque la historia de amor entre Jon Snow e Ygritte en Juego de Tronos no tuvo un final precisamente feliz, los actores que interpretaban sus papeles, Kit Harington y Rose Leslie, sí lo tuvieron. La pareja de actores se enamoró durante el rodaje de la serie y en 2018 decidieron darse el sí quiero.