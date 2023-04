¿Estás preparado o preparada para la PrePartyES? Este fin de semana, Madrid se viste de gala para celebrar uno de los eventos eurovisivos de la temporada en Europa. Los eurofans podrán disfrutar de la séptima edición de la PreParty madrileña, organizada por Eurovision-Spain, que se celebra los días 7 y 8 de abril en la Sala La Riviera en la capital española. En el evento, la representante de España, Blanca Paloma será la anfitriona y actuará tanto el viernes, con sus compañeros del Benidorm Fest 2023 como el sábado, poniendo el broche de oro al gran concierto con los abanderados de Liverpool.

¡Toma nota y apunta todo lo que podrás vivir en la PrePartyES! Además, si te has quedado sin entrada para asistir a la fiesta eurovisiva podrás seguirla a través de la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play.

Durante el programa, la cantante no ha dudado en hablar sobre Blanca Paloma. "Yo no iba con ella al principio, pero cuando la ves sobre el escenario solo puedes rendirte. Tiene claro el papel que quiere hacer" . Además, se 'ha mojado' en el resultado, del próximo 13 de mayo con un Top 5.

La exrepresentante de España en Moscú 2009, Soraya Arnelas será la maestra de ceromias y madrina del evento. La intérprete de "La noche es para mi" ha comentado en el Eurovermú, el programa eurovisivo de RTVE Play, que está muy agradecida por la invitación. "Habrá muchas sorpresas pero no se pueden perder esa alfombra del viernes. Vamos a presentar a un montón de artistas que vienen con muchas ganas". La artista ha desvelado que cantará una nueva versión del tema con el que abanderó a la delegación española en Eurovisión 2009. "Va a sonar diferente, va a sorprender, se ha actualizado y se ha vuelto muy contemporánea. Hemos hecho una producción específica" .

El 75% de las delegaciones internacionales estarán en la PrePartyES

Un total de 28 representantes de Eurovisión 2023, el 75% de las delegaciones internacionales participantes en Liverpool, estarán en el gran concierto que tendrá lugar el sábado 8 de abril, también en La Riviera. El evento estará presentando por Ruslana, ganadora ucraniana del Festival de la Canción en 2004, y Surie, representante de Reino Unido en 2018, junto a Victor Escudero, que ha ejercido de comentarista del certamen eurovisivo en RTVE. Con estas dos presentadoras, los organizadores han querido hacer un guiño al país ganador en Turín 2022, Ucrania, y al país anfitrión en 2023, Reino Unido. Además, la abanderada española ejercerá de anfritriona y pondrá el broche de oro a la gala.

"Queremos que esas delegaciones internacionales vivan lo que se viva aquí con Eurovisión. Los eurofans de España y de aquí y Madrid son muy pasionales", ha explicado Luca en el Eurovermú. El organizador ha comentado que en la primera edición tuvieron un total de 17 delegaciones y el slogan de la de 2023: "Eres tú".

01.49 min Eurovisión 2023 - Recap artistas del Benidorm Fest 2023 en PrePartyES

Los representantes internacionales confirmados que actuarán en la PrePartyES son: Blanca Paloma (España), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza). La última confirmación, la armenia Brunette.

Además, esta gran noche del Festival de la Canción en Madrid contará también con invitados internacionales como Konstrakta (Serbia 2022) y Poli Genova (Bulgaria 2011 y 2016), y nacionales como Karina (España 1971) y D'Nash (España 2007).