Blanca Paloma se lleva la ovación del público de Tel Aviv con una nueva versión de 'Eaea'

A justo un mes de viajar a Liverpool, Blanca Paloma siente cada vez más fuerte el apoyo de los seguidores de Eurovisión. En Tel Aviv se ha llevado el aplauso del público desde el principio hasta el final de la Israel Calling, la preparty eurovisiva organizada por Israel: “estoy alucinada con cómo ha conectado con ‘Eaea’ el público de este país”, dice.

La ovación a Blanca Paloma comenzaba incluso antes de del concierto cuando todos los representantes han desfilado por el escenario con las banderas de sus países, como se hace en el propio Festival europeo de la canción. “Desde el desfile ya he sentido una energía de vuelta muy especial”, asegura.

Blanca Paloma y José Pablo Polo, compositor y productor de la canción, han optado por una apertura distinta de ‘Eaea’, más larga, cantando una variación de la nana. Según la artista, “es una forma de empezar con la invocación de forma muy intensa ya desde el primer momento”. Este arranque ha gustado mucho al público y demuestra, dice la representante de España en Eurovisión, lo grande de la universalidad de la música: “de nuevo hemos comprobado que la música es universal y que es parte de todos porque, aunque el público no entienda el idioma, conectan con la emoción de la canción”.

Blanca Paloma sigue, por tanto, con su objetivo de mostrar en “pequeñas píldoras” todas las formas posibles de interpretar ‘Eaea’ para que “siempre se mantenga viva”. El ambiente más distendido de estas fiestas “nos permite enfatizar otras partes de la canción, tanto con visuales como con la propia música”, recalca.

En Israel, Blanca Paloma se ha reencontrado con algunos representantes de otros países que ya conoció en Barcelona, como Iru de Georgia, Pasha Parfeni de Moldavia o Sudden Lights de Letonia. También ha conocido a The Buske r (Malta), Reiley (Dinamarca), Albina & Familja Kelmendu (Albania) o Vesna (Chequia), entre otros. “Lo que más me gusta de estas fiestas es que cada vez vamos forjando más vínculos y nos vamos sintiendo como una gran familia. En Israel hemos ido completando el álbum familiar de Eurovisión”, dice la alicantina. Incluso algunas de sus compañeras, como Monika Linkytė de Lituania o la anfitriona, la israelí Noa Kirel, se han animado a cantar el estribillo de ‘Eaea’ con ella.

Sigue la gira de Blanca Paloma, destino a Liverpool

Blanca Paloma ha sido la tercera representante de España en participar en esta cita tras Manel Navarro (2017) con ‘Do it for your lover’ y Amaia y Alfred (2018) con ‘Tu canción’.

Tras pasar por Lisboa, Barcelona y Tel Aviv, esta misma semana la alicantina participará en el gran evento de Eurovision-Spain en Madrid. Será la anfitriona de los conciertos del 7 y el 8 de abril, donde Blanca Paloma actuará junto a sus compañeros y compañeras del Benidorm Fest 2023 y recibirá a las delegaciones europeas que participarán en el evento. Su gira promocional de cara a Eurovisión continuará el 15 y 16 de abril en Amsterdam y Londres para actuar en ambas preparties.