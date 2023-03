¡Arranca la OGAE Poll 2023! La Organización General de Amantes de Eurovisión celebra este año la 16ª edición de este sondeo eurofán, uno de los más populares de la temporada eurovisiva. Los 43 clubs nacionales que conforman OGAE International, entre ellos España, irán otorgando durante las próximas semanas sus puntos a sus 10 canciones favoritas de Eurovisión 2023, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Liverpool. El ganador de la OGAE Poll 2023 se dará a conocer tan solo unos días antes de que arranque oficialmente la 67ª edición del festival.

OGAE Francia se ha convertido en el primer club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2023. Nuestros vecinos le han dado la máxima puntuación a la canción "Tattoo" de la sueca Loreen. El top tres lo ha completado "Queen of Kings" de Alessandra (Noruega) y "Cha Cha Cha" de Käärijä (Finlandia). Los galos no han otorgado ningún punto a la candidatura española, por lo que Blanca Paloma y su "Eaea" se estrenan en la encuesta con 0 puntos. No obstante, en la clasificación francesa, la ganadora del Benidorm Fest ha sido 14ª de 36ª.

La lista de votos franceses la completan el Austria (7 puntos), Italia (6 puntos), Bélgica (5 puntos) Israel (4 puntos), Chequia (3 puntos), Eslovenia (2 puntos) y Estonia (1 punto).

OGAE Francia le da los 12 puntos a la canción "Tattoo" de Loreen (Suecia) RTVE

Así va la clasificación general de la OGAE Poll 2023 (1/43) Suecia: 12 puntos Noruega: 10 puntos Finlandia: 8 puntos Austria: 7 puntos Italia: 6 puntos Bélgica: 5 puntos Israel: 4 puntos Chequia: 3 puntos Eslovenia: 2 puntos Estonia: 1 punto