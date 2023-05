Cuando Loreen vio por primera vez a Blanca Paloma, sintió que ya la conocía. La conexión fue instantánea. Admiradoras la una de la otra, se cruzaron en la presentación de la PrePartyES y más tarde pudieron sentarse ante las cámaras del Telediario y tener su primera conversación juntas. Descubrieron que la influencia de sus abuelas fue vital para ellas, pero no es lo único que tienen en común. Loreen ganó Eurovisión en 2012 con "Euphoria", momento en el que ni siquiera tenía televisión. "Estaba muy desenchufada", reconocía en abril. Pese a ello, la artista sueca decidió seguir su instinto, su intuición, y participar en el Melodifestivalen, la preselección sueca. "Este es mi camino", sintió entonces.

Once años después de su victoria, Loreen vuelve a Eurovisión. "Tattoo" ha conquistado a Europa y Loreen se ha convertido en la primera mujer que gana dos veces el festival. Ahora, sin embargo, en su casa sí tiene una televisión. "Pero esto es lo gracioso. ¿Quieres saber lo que pongo en mi televisión? Hay un programa de naturaleza, así que la uso como un cuadro", explicaba a RTVE hace un mes. "Realmente no la utilizo, de vez en cuando. Quiero estar presente", contaba. Quien no tiene televisión es Blanca Paloma. "Por eso tenemos una conexión", aseguraba Loreen, fascinada con nuestra representante.

"Fue como si nos conociéramos" "Cuando nos conocimos, no fue 'hola, soy Loreen', 'hola, soy Blanca'. Fue directo, como si nos conociéramos. ¡Eso lo explica todo!", decía entre risas. A Loreen le rodea un aura reflexiva, casi introspectiva, como demuestra durante toda la entrevista. Se la nota espiritual, un adjetivo que ella misma utiliza para definir la forma de cantar de Blanca Paloma. "Resuena en mí. Es muy ancestral. Me encanta que defienda la música tradicional española", comentaba. ¿Por qué vuelve Loreen a Eurovisión? Estas son las diferencias de "Euphoria" y "Tattoo De ella le gusta, igual que del resto de mujeres, "el fuego, la pasión que puedes ver en sus ojos". "Me encanta cuando las mujeres se conectan con ese poder porque existe en todos nosotros. Los hombres tienden a conectarse con ese poder a veces más fácilmente, pero yo digo que las mujeres también tienen ese poder dentro de ellas, como si fuera un fuego. Es tan hermoso", aseguraba.