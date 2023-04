Si la noche del viernes 7 de abril viajamos a 1975 con el icónico “Eres tú” de Mocedades. El 8 de abril retrocedemos hasta 1971, concretamente a la ciudad de Dublín, donde una jinense embelesó a Europa con su fantástico “En un mundo nuevo”. La joven promesa se colgó la plata eurovisiva en Gaiety Theatre de la capital irlandesa. La PrePartyES ha querido rendir homenaje a los 60 años de carrera musical de Karina.

Casi el 75% de delegaciones de Eurovisión se han trasladado a Madrid este fin de semana. La Sala La Riviera de Madrid está viviendo un “mini” Festival de la Canción. Diferentes géneros musicales, estilos, han sido arropados por todos los eurofans que se han trasladado a la capital española. Además, Blanca Paloma, la representante de España, ha sido la anfitriona del evento. La ilicitana buscará nuevamente impactar a todos los asistentes a la sala como en la noche anterior. La escenógrafa ha interpretado una versión más flamenca de su "Eaea" acompañada junto a su productor, José Pablo Polo.

La séptima edición de la PrePartyEs ha tenido una apertura apoteósica. Ruslana, ganadora ucraniana de Eurovisión 2004 y Surie, la representante de Reino Unido en Lisboa 2018, regalaron un momento mágico a todos los asistentes. Las dos maestras de ceremonias interpretaron "Love Shine a Light", el tema con el que Katrina ganó el Festival de la Canción en 1997. A ellas se unió, Víctor Escudero, presentador de la Welcome PrePartyES.

El vogue ha viajado hasta Madrid. El representante de Bélgica, Gustaph , ha puesto a saltar a toda La Riviera con su "Because of you" . Seguido del belga, San Marino ha querido festejar como animales haciendo alusión a su "Like An Animal" . Piqued Jackes nos ofrecieron una actuación de altura en este "mini" Eurovisión.

Ella es una diva. Su "Solo, solo" ha animado al público madrileño. Es más, Blanka ha hecho cantar a capela el tema que defenderá en Liverpool el próximo 11 de mayo en la Segunda Semifinal. Después ha llegado el turno de Suiza. "Watergun", la balada de Remo Forrer, ha hecho que mucho de los asistentes sacasen los teléfonos móviles para inmortalizar el vozarrón del suizo.

La PrePartyES ha hecho un pequeño homenaje a Remedios Amaya. La encargada fue Solea, la representante de España en Eurovisión Junior 2020. La exabanderada en Varsovia ha hecho énfasis en el flamenco y nos ha trasladado hasta 1983. Después la sevillana ha interpretada su “Palante”, con el que consiguió un bronce en la capital polaca.

"Aija", la traducción de "Eaea" en letón, es el tema que defenderán Sudden Lights en Liverpool, los abanderados del país. Su actuación ha transmitido un momento de paz, de tranquilidad. Seguidos de ellos, llegó el turno de Malta. The Busker montaron una pequeña fiesta en el escenario para interpretar su "Dance (our own party)".

A pesar de los pequeños fallos técnicos del principio, la representante de Armenia en Liverpool, Brunette no ha decepcionado. Su "Future Lover" ha retumbado en La Riviera y todos los asistentes se han quedado asombrados por su actuación. La armenia ha dejado el listón alto. No obstante, Surie, la maestra de ceremonias, no lo ha bajado. La británica nos ha deleitado con el icónico "SPACE MAN" de Sam Ryder, haciéndole un homenaje a la plata de Turín 2022. Además, nos ha interpretado "Storm", el tema que defendió en Lisboa 2018 donde quedó vigésimo cuarta.

Siempre hay que vivir el momento. Y eso es lo que ha enseñado Eslovenia a los representantes de La Riviera. Joker Out ha cantado el tema que defenderán en el Festival de la Canción, "Carpe Diem". Por su parte, Alemania, Lord of the Lost, que no pudo asistir el evento, mandó una grabación de su propuesta "Blood & Glitter". Australia no dudó en dar un gran show con su "Promise".