Eurovisión 2023

Suecia ha ganado seis veces Eurovisión desde su debut en 1958 y muchos creen que este año conseguirá la séptima: Loreen parte como la gran favorita de la edición, una lista en cuyo top 5 también se encuentra Blanca Paloma. No es de extrañar y es que, al fin y al cabo, la artista nórdica ya tiene un micrófono de cristal. Ocurrió en 2012, hace once años, cuando presentó "Euphoria". Se ha convertido en una de las canciones más queridas por todos los eurofans, que este sábado celebran el regreso de Loreen en la PrePartyES 2023. La artista vuelve al festival con "Tattoo", que ya ha interpretado para el público de esta gran fiesta eurovisiva. Arropada por todos los asistentes, Loreen no ha dudado en cantar de nuevo "Euphoria", la canción que la catapultó al olimpo de Eurovisión.

Loreen era una de las más esperadas de la noche y no ha defraudado. Entre aplausos y vítores, la intérprete se ha subido al escenario haciendo gala de esa energía arrolladora que siempre la ha caracterizado. No le han hecho falta ni las pantallas LED que protagonizaron la puesta en escena de "Tattoo" en el Melodifestivalen ni tampoco un bailarín que la acompañe como pasó con "Euphoria". La artista nos ha regalado una actuación impresionante de su último single, con el que compite en esta edición de Eurovisión, para recordar a continuación su paso por Bakú 2012. Loreen ha vuelto a interpretar "Euphoria" para el público de Madrid, sin duda uno de los grandes momentos de la PrePartyES.