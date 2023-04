Cada vez falta menos para ver en directo este mini Eurovisión que Eurovision-Spain ha traído a Madrid. Dentro de escasas horas, artistas como Loreen, Käärijä, Alessandra, Teya & Salena o Mae Muller se subirán al escenario de la sala La Riviera para disfrutar junto al público de sus canciones, con las que competirán en tan solo un mes por hacerse con el micrófono de cristal. También, por supuesto, Blanca Paloma, que este viernes sorprendía con una nueva versión de "Eaea". La PrePartyES celebra esta noche su concierto final, que se podrá seguir en directo a través de la plataforma RTVE Play desde las 22.00 horas. Pero antes, por la tarde, la sala ha desplegado una larga alfombra morada por la que han desfilado las grandes estrellas invitadas a la PrePartyES.

Blanca Paloma ha querido hacer un guiño a la historia de España en Eurovisión con su look en la PrePartyES. Muchos reconocerán el vestido que ha llevado en la alfombra morada: es el que Ruth Lorenzo llevó en el primer ensayo de Copenhague 2014. "No se pudo usar, pero hoy está en la alfombra de la PrePartyES de Madrid", ha asegurado orgullosa la ilicitana luciendo el diseño que realizó Ana Martín, de Anmargo, para aquella ocasión.

Los primeros en pasear ante los medios de comunicación han sido los participantes del Benidorm Fest que ya actuaron anoche en el concierto de bienvenida. Megara, José Otero, Siderland, Twin Melody, Fusa Nocta, Karmento… Muchos cantaron sus últimos singles y están felices con la acogida del público. "Cantamos el remix de "Sayonara" y vimos que a la gente le encantó, así que super contentas", han contado Twin Melody. Megara, por otra parte, anunció este viernes su intención de seguir intentando ir a Eurovisión. "Nos vamos a presentar al Benidorm Fest el año que viene", aseguró Kenzy durante el concierto. "Ayer la lié, como cuando me dan un micro", ha dicho hoy en la alfombra.

Mimicat, la abanderada lusa, o Sudden Lights, de Letonia, también se han parado ante los micrófonos de RTVE, en directo desde Instagram. Sudden Lights, de hecho, compite con "Aijā", que se traduciría al español como "Eaea". "Es una coincidencia increíble", han dicho los integrantes de la banda. Los artistas de Eurovisión han seguido paseando por la alfombra morada, atendiendo a los medios. Entre ellos, la banda Joker Out, de Eslovenia, que presentará en mayo "Carpe Diem". Bojan, su vocalista, sabe hablar español y hasta se ha animado a cantar "Eaea".

Mae Muller y La Zarra dan pistas de sus actuaciones en Eurovisión

"No nos esperábamos tanta energía, tanto amor", han contado Teya & Salena, las representantes de Austria. Esta es su primera parada en la gira de promoción: iban a estar en la Barcelona Eurovision Party, pero al final no pudieron. Ahora reciben el cariño de los eurofans. El dúo, con "Who The Hell Is Edgar?", es uno de los artistas favoritos para ganar Eurovisión, pero no van con esa idea. Aunque está claro que es un concurso, no puedes puntuar la música y el amor a la música, han asegurado. Una idea que también mantiene Alessandra, la representante de Noruega: "No tenemos competición, nada. Somos cantantes, artistas", ha dicho en español.

Teya & Salena, de Austria, en la PrePartyES EFE/Borja Sánchez Trillo

Desde Reino Unido llega Mae Muller. Ha asegurado que, aunque esta es su primera vez en Madrid, le encanta estar en España y también el público de aquí. No ha podido decir mucho de lo que vamos a ver en mayo, pero ha avanzado que "va a ser una fiesta, va a ser divertido, empoderador". La Zarra, la representante de Francia, tampoco ha dado muchas pistas. Ha definido su actuación como "peligrosa". ¿A qué se referirá?