Ha llegado el gran día. La última gran cita eurovisiva de la temporada. Ningún eurofán que se precie quiere perderse la PrePartyES de Madrid, que acoge a los representantes de los países participantes de Eurovisión 2023. Entre ellos, la representante de España, Blanca Paloma, y la ganadora del certamen musical europeo en 2012, Loreen. Las dos grandes favoritas de esta edición por fin se han conocido porque como diría Vicco: "Las cosas bonitas al final se encuentran". Y es que ambas artistas tienen en común muchas más cosas que el hecho de participar en el Festival de la Canción de Eurovisión: tienen una profunda admiración mutua por sus composiciones, casi el mismo gesto de volar con las manos y unas abuelas que las empujaron a dedicarse a cantar.

Porque en esto de Eurovisión nunca hay que confiarse . Así nos lo ha hecho saber Loreen: "Por muy veterano que se sea, en esto de Eurovisión siempre hay algo que aprender". Una reflexión de la que toma nota Blanca Paloma, que recuerda qué estaba haciendo cuando la sueca se alzó con el Micrófono de Cristal : "Estaba en Barcelona terminando la carrera de Bellas Artes y me inspiró muchísimo. También es responsable de que esté aquí", confiesa. ¿Qué le iba a decir que llegaría un día le enseñaría a cantar en español?

Las yayas Carmen y Enya, inspiración de Blanca Paloma y Loreen

Ambas quieren emocionar, una a través del flamenco y otra, con el pop, a Europa y comparten mucho más que su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión. En su primer encuentro han descubierto que comparten raíces: sus abuelas fueron las que se dieron cuenta de su don para la música y las que les inspiraron para dedicarse a ello.

Ellas son las yayas Enya y Carmen. "Mi abuela me dijo que tenía un don y tenía que compartirlo", cuenta Loreen. A lo que Blanca Paloma responde: "Anda, ¡cómo yo! Mi abuela me enseñó a cantar cuando era pequeña. Me inspiró muchísimo y es la responsable de que esté aquí". Ninguna sabía que se iban a dedicar a la música y ahora forman parte de un momento histórico. Uno en el que ambas han cantado juntas "Eaea" y "Tatto" mientras con las manos sacan sus alas para volar alto en Liverpool.