¡Uno de los iconos eurovisivo españoles vuelve a Eurovisión! La exrepresentante de España en Copenhague 2014, Ruth Lorenzo, tendrá la oportunidad de ser la portavoz del jurado español en la 67º edición del Festival de la Canción. En la Gran Final del próximo 13 de mayo, la murciana sustituirá en el papel a la modelo y presentadora de Flash Moda, Nieves Álvarez, que lleva dando los 12 points desde 2017.

"Lo primero que pregunté es:¿estáis seguros? No es lo mismo hacer un programa que haces pregrabado a un directo. Entonces los nervios son diferentes", ha apuntado Ruth Lorenzo en rueda de prensa. Para la artista es una ilusión, ya que "Eurovisión ha estado siempre presente en su vida". "Desde que fui, me hice eurofan. Yo creo que esto nos pasa a todos los que pasamos por el Festival. Estar en esta sala me trae muchos recuerdos muy bonitos. El año que viene se cumplen 10 años desde que fui a Eurovisión. Un antes y un después en mi carrera", ha concluído.

Justamente en el M&S Bank Arena de Liverpool, escenario del certamen eurovisivo, Blanca Paloma, la representante española de 2023, defenderá su "Eaea", la nana lorquiana fusionada con fusiona la bulería, el palo flamenco por excelencia, que homenajea a la yaya Carmen. A finales de abril, el día 27, habrá una despedida oficial de la cantante en Madrid, arropada por varios de sus compañeros del Benidorm Fest. Y justamente, el 3 de mayo, la delegación española pondrá rumbo a Liverpool. ¿Será un gran amuleto la presentadora de Cover Night para la ilicitana? ¿Conseguirá la escenógrafa la tercera victoria de España en Eurovisión?

Además, en la misma rueda de prensa, Maria Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE ha contado que el Ayuntamiento de Benidorm acogerá dos conciertos con artistas del Benidorm Fest para acompañar a la fiesta eurovisiva. El 12 de mayo a partir de las 20.00 horas en la Plaza Triangular, Tecnohito, estará Megara, Sharonne, E'FEMME, Rakky Ripper, Meler, Sofía Martín y José Otero. Y el día 13, antes de la Gran Final que se podrá vivir en la cadena, habrá dj, animación, se dará la retransmisión del Festival y al finalizar habrá concierto de Soraya y Vicco. Todo a partir de la misma hora del día anterior. Además también estará el representante de España en Eurovisión Junior 2022, Carlos Higes.

Vive Eurovisión en Benidorm el 12 y 13 de mayo Ayuntamiento de Benidorm

"Dancing in the rain", el tema que defendió Ruth Lorenzo en Copenhague 2014 Hace 9 años, Mira quien va a Eurovisión, la gala especial presentada por Anne Igartiburu, escogió al representante de España en el certamen que se celebraba en Copenhague. Entre los candidatos preseleccionados internamente por TVE fueron Brequette con "Más (Run)", Jorge González con "Aunque se acaba el mundo", La Dama con "Estrella fugaz", Raúl con "Seguir sin tin" y Ruth Lorenzo con "Dancing in the Rain". 03.00 min Ruth Lorenzo canta "Dancing in the rain" en Eurovisión 2014 El jurado profesional formado por David Bustamente, Merche y Mónica Naranjo coincidieron en sus votaciones y otorgaron 36 puntos a la propuesta "Más (Run)", 30 a "Dancing in the rain" y 24 a "Aunque se acabe el mundo". El televoto dio 36 puntos a la canción de Ruth Lorenzo, 30 a la de Brequette y 24 a la de Jorge Gonzalez. Tanto la murciana como la sudafricana empataron a puntos. Finalmente, y como prevalecía la decisión de la audiencia Ruth Lorenzo fue proclamada como la abanderada española para Eurovisión 2014. La propuesta, interpretada en inglés y castellano, estaba producida por ella mimsa junto a Jim Irvin (quien ha trabajado con figuras internacionales como Lana del Rey o David Guetta) y Julian Emery (productor principal del grupo británico McFly). Este corte pop internacional está escrito durante los "momentos más oscuros" de Ruth en Londres. El tema con el representó a España en el B&W Hallerne obtuvo un satisfactorio décimo puntos tras recibir 74 puntos. No obstante, la cantante española quedó empatada con el danés Basim y su "Cliché Love Song". Música en el Archivo de RTVE Final de Eurovisión 2014 ... Ver ahora

Cantó un tema eurovisivo en el Benidorm Fest 2022 El Benidorm Fest llegó pisando fuerte. Desde 2022, la delegación española escoge a su representante en Eurovisión en el certamen alicantino. El año que Chanel dejó boquiabierto al público español con su "SloMo", Ruth Lorenzo se subió al escenario del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm. La cantante amenizó la gala de la segunda semifinal y animó a los artistas que aspiraban a abanderar a España entonando el tema eurovisivo "Bailar pegados" de Sergio Dalma (Roma 1991). Con un vestido negro y con una realización intimista en blanco y negro, el tema fue creciendo hasta el colofón final, gracias al chorro de voz que tiene Ruth. Al finalizar su actuación, los asistentes a la segunda gala del Benidorm Fest 2022 empezaron a corear desde el foso "¡Ruth a Eurovisión, Ruth a Eurovisión!", siendo uno de los momentos más anecdóticos de la noche alicantina.

La maestra de ceremonias de Cover Night Ruth Lorenzo sigue ligada a RTVE. Actualmente, la artista murciana es la maestra de ceremonias de Cover Night y está acompañada en el backstage por Ana Guerra y Abraham Mateo. El talent show musical propone una nueva forma de escuchar las canciones que nos han acompañado toda la vida, con una nueva propuesta sorprendente e inimaginable. El jurado está formado por Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magan. 03.54 min El público pide y Ruth Lorenzo obedece: canta 'Purple Rain' En uno de los episodio, Lorenzo interpretó uno de los temas más conocidos del artista internacional Prince como "Purple rain" acompañada por la banda del espacio televisivo. Tiempo atrás, la cantante hizo una increíble interpretación del mismo en el programa musical que participó en Reino Unido. El video de la dicha actuación tiene miles de visitas en YouTube y del que Ruth guarda muy buen recuerdo de la recepción que tuvo su cover en el país británico. Además, bautizó el talent de RTVE con una increíble versión de "My Way", originalmente canta por Frank Sinatra.