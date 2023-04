¡Hay amor en Cover Night! El crush con un miembro del jurado

¡5 perros y 4 gatos! Edgar Bao adora los animales y, junto con la música, son su gran pasión. Se dedica profesionalmente a la música, pues trabaja en una orquesta con la que viaja por toda España. Pese a que está feliz con su trabajo, le haría mucha ilusión sacar su trabajo musical en solitario, ya que lleva 6 años desarrollándolo. Ha dedicado su actuación a sus familiares y, en especial, a su madre, porque es la persona que más le ha apoyado. La canción que ha escogido versionar es “Quédate” de Quevedo, aunque se lo ha llevado al terreno de la balada.

03.54 min Edgar Bao lleva a la balada el súper hit "Quédate"

“Aparte de disfrutar el tema y disfrutarte a ti, he disfrutado viendo a una persona del público, que es tu hermano”, ha señalado Chanel antes de otorgarle un voto verde. A Mónica le ha parecido “muy tierna” la manera en que Edgar ha pisado el escenario. Lo ha hecho con mucha timidez, pero Mónica no ha conseguido dilucidar si esa timidez era una manifestación de los nervios. “Lo que sí está claro es que te has salido”, ha concluido.

“El timbre de tu voz es muy bonito y ha llenado de sol este estudio por lo que ha durado la actuación. Verte tan perdido, como ‘El Principito’, en medio de esa camisa y esos pantalones que son tan grandes, es pura ternura”, ha señalado Miguel. “Da gusto, chico”. Tras darle un voto verde y pedirle que cantase un trocito de una copla, hemos descubierto que entre el público había una persona que estaba especialmente emocionada: su madre.

“María, madre mía qué llorera”, ha señalado Ruth Lorenzo. “Ver a mi hijo delante de estos cuatro artistazos… bueno es que para mí Miguel Bosé fue mi ídolo… y ahora verlo aquí tan cerca… es que esto no puede ser verdad”, ha confesado María. Miguel se ha levantado a darle un abrazo y María ha comenzado a chillar. “Voy a hacer un inciso en esta historia y es que llora por ti (en referencia a Miguel), es que no llora por Edgar, llora por ti”, ha señalado Mónica Naranjo entre risas. “Eso también porque gracias a mi hijo también cumplo mi sueño, que es estar al lado de Miguel Bosé. Todo esto con permiso de mi marido, claro”, ha concluido.

Tras el pleno de votos verdes de los jueces de Cover Night, Edgar Bao se ha batido en reto con Antón Cortés por la cabina número 4. ¡Y se ha la arrebatado! Por tanto, damos la bienvenida a un nuevo concursante: Edgar Bao.