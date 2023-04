Los fans de Ana Guerra lo reclamaban en redes sociales: querían que su artista favorita cantase en uno de los programas de Cover Night. Sus deseos no han tardado en cumplirse, pues Ana ha sido la encargada de abrir el quinto programa de Cover Night. Lo ha hecho muy bien acompañada: junto a Víctor Elías al piano. La cantante canaria ha interpretado un mashup de “Índigo” (un tema de Camilo) y su nuevo single “Si me quisieras”. “¿Dónde iba a presentar mi single si no es aquí?”, ha comentado Ana Guerra tras cantar. “Está estupenda, cantas súper, él es divino… un 10”, ha añadido Mónica Naranjo.

“Si me quisieras” supone el regreso de Ana Guerra tras su álbum “La Luz del Martes”. Se trata de una canción que Ana compuso en 2019, pero que, en su momento, no incluyó en su repertorio. Habla de un amor no correspondido e incluye referencias a personajes históricos como Chavela Vargas, Silvio Rodríguez o Pablo Neruda.

El rol de Ana Guerra en Cover Night Ana Guerra ha demostrado que no solo se desenvuelve a la perfección en la música, sino que también puede ejercer de copresentadora. Su función en el backstage de Cover Night consiste en acompañar a los concursantes en los minutos previos a su salida al escenario. Comparte sala con Abraham Mateo, con quien ha congeniado de maravilla. De hecho, forman un tándem que ha cautivado en redes sociales y, en más de una ocasión, sus seguidores han pedido que graben una colaboración juntos.