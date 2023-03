Todas las semanas, desde el backstage de Cover Night, Ana Guerra nos regala auténticos momentazos. Su espontaneidad ha conquistado a los espectadores de Cover Night y a los seguidores de programa en redes sociales. Tanto es así que esta noche uno de sus comentarios improvisados ha hecho reír a más de uno.

Habitualmente, Ana se encuentra en el backstage del programa, pero en esta ocasión, la cantante se ha trasladado al plató principal para entrevistar a la familia de un concursante. Ana estaba buscando a los familiares de Javier Ventura y cuando por fin los ha visto, ha soltado: “Ah, no es por un coche mal aparcado ni nada, ¿eh?”. Se han oído risas entre algunos asistentes del público, pero por si fuera poco, cuando ha acudido al lugar en el que estaban ubicados y la esposa de Javier se ha movido para hacerle hueco, Ana ha espetado un “quédate ahí, yo me pongo en medio, que me encanta estar en medio de la gente”.

Los usuarios de redes aplauden su naturalidad

La naturalidad con la que Ana se dirige a los concursantes y sus familiares y la empatía que muestra hacia ellos en los momentos previos y posteriores a sus actuaciones han derivado en que Ana sea uno de los miembros de Cover Night más queridos en redes sociales. Todas las semanas, sus fans se congregan para comentar Cover Night en Twitter y destacan sus momentos más especiales en el programa.

Los fans de Abraham Mateo también apoyan a su ídolo

Hace un par de semanas, Abraham Mateo nos regaló un mashup espectacular de un tema propio (“Quiero decirte”) y dos versiones (“Sigo enamorado de ti” y “A Puro dolor”) que concentraron a decenas de fans de Abraham en Twitter. El cantante cuenta con el apoyo de una legión de seguidores que aplaude sus éxitos y le animan a seguir en el camino de la música.

También Ruth Lorenzo ha recibido recientemente una gran ovación virtual por parte de los usuarios de redes sociales. La semana pasada, su emocionante y sentida cover de “Purple Rain” volvió a cautivar a los seguidores del programa y de la artista. “A estas alturas, ‘Purple Rain’ es más de Ruth que de Prince”, “Una de las mejores voces de la música española” o “Lo de esta mujer es de otro mundo” son algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el tweet que publicó la cuenta del programa.