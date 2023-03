Charro de Triana era considerado por muchos concursantes de Cover Night uno de los rivales más fuertes del programa. Formado en canto lírico, Charro dejó a un lado esta especialidad para centrarse por completo en la música mexicana tras descubrir a Alejandro Fernández, uno de sus mayores ídolos musicales. Desde entonces, respira la cultura mexicana y ansía visitar el país para disfrutarla en primera persona. Todas las versiones que hace, trata de llevarlas al estilo mariachi, como ha demostrado estas semanas en Cover Night. Primero fue “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo. Después le siguió “La bikina”. Y ahora, Charro de Triana ha tratado de defender su cabina con una versión de “Nessun Dorma”, un aria complicadísima procedente del acto final de la ópera ‘Turandot’ de Giacomo Puccini.

Mónica Naranjo ha calificado de “desastre” la versión de Charro debido a la dicción. “Yo no he entendido absolutamente nada”, ha añadido Mónica. “Hay que arriesgar para ganar”, ha respondido Charro. Pero Mónica ha insistido en que a veces es importante no tomar demasiados riesgos. “Has cogido una de las áreas más complicadas”, ha recalcado la cantante. “Pero prefiero morir con las botas puestas”, ha concluido Charro de Triana. Una contestación que ha sorprendido a Ruth Lorenzo.

Por su parte, Chanel ha confesado que “ha sufrido” con su actuación porque pensaba que no llegaría a la última nota. Una valoración que Miguel Bosé ha secundado añadiendo que se “ha cargado ‘Nessun dorma’ con las dos últimas notas”. A pesar de que los cuatro votos del jurado de Cover Night han ido para Millán, Miguel Bosé ha recalcado que no se ha olvidado de la promesa que le hizo a Charro y que pronto podrá viajar a México a conocer el país y su cultura. “Vas a cantar en Garibaldi con un mariachi y te voy a presentar a Alejandro Fernández”, ha concluido Miguel.

De esta forma, la cabina número 9 ha adquirido nuevo dueño, pues ha pasado a manos de Millán, un veterinario con una voz muy dulce y especial que llega dispuesto a proteger su cabina contra viento y marea.