El concursante al que Miguel Bosé compara con Pablo Alborán

Millán se ha presentado a muchos concursos porque su gran sueño es triunfar en el mundo de la música. Sin embargo, todavía no lo había conseguido… hasta que ha pisado el escenario de Cover Night. Según ha confesado, se ha enterado de que su madre reza a todos los santos y se encomienda a ellos para que su hijo no cambie su clínica veterinaria por una posible carrera en el mundo de la música. Como ya comentó la semana pasada Mónica Naranjo, el mundo artístico es muy complejo, porque “no está permitido tener un día malo”. No obstante, esto no supone ningún problema para Millán.

Este sevillano es plenamente feliz dedicándose al cuidado de los animales en su clínica veterinaria, pero quiere intentar hacerse un hueco en la música. Por eso, ha puesto todo su corazón al servicio de “El amor”, un tema de José Luis Perales con el que ha dejado boquiabiertos a los miembros del jurado de Cover Night.

Miguel Bosé ha encontrado en su voz matices similares a los de Pablo Alborán

“Haces unas filigranas preciosas y tienes una voz increíble”, ha comenzado Miguel Bosé. El cantante le ha comentado que su voz tiene matices similares a los de Pablo Alborán, una voz que según ha confesado Miguel, le apasiona. “Sin tener que ser igual, eres ese tipo de voces que tiene matices de romanticismo, lirismo, dulzura…” Y otra buena noticia: a Miguel no solo le ha encantado el timbre y la calidez de voz de Millán, sino que también su estilismo es de 10.

Millán ha conseguido arrancar cuatro votos verdes a los jueces de Cover Night. ¡Pleno! Tras aceptar el reto de Mónica Naranjo de cantar una de sus coplas preferidas, “María de la O”, Millán se ha enfrentado musicalmente al Charro de Triana para tratar de arrebatarle la cabina número 9. Charro parecía imbatible, pero las dos notas finales de su versión de “Nessum Dorma” le han jugado una tan mala pasada que ha tenido que entregar la llave de su cabina a Millán.

Pese a que ha tenido que despedirse de Cover Night, a Charro aún le queda un sueño por cumplir y Miguel Bosé ha sido el encargado de recordárselo: tiene un viaje pendiente a México para cantar junto a Alejandro Fernández y conocer de primera mano la cultura mexicana.