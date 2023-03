Si la semana pasada era Ruth Lorenzo la que abría Cover Night por todo lo alto con una perfecta cover de “My Way” de Frank Sinatra, esta vez ha sido Abraham Mateo el encargado de hacernos conectar con la música a través de su voz. El artista se ha subido al escenario acompañado de un piano para versionar tres temas en acústico: “A puro dolor” de Son By Four, “Quiero decirte” (una canción que Abraham canta junto a su amiga Ana Mena) y “Sigo enamorado de ti”, la versión en español del conocidísimo tema que interpreta en “Grease” Olivia Newton-John “Hopelessly devoted to you”.

Una vez más, Abraham ha demostrado que tiene una calidad vocal impresionante y una capacidad de transmitir lo que canta verdaderamente deslumbrante. El medley ha terminado con una ovación por parte de los miembros del jurado y del público. “Mi amor, te has quedado a gusto, ¿eh?”, ha señalado Ruth Lorenzo nada más salir al escenario para recibirle. “Es un orgullo y un placer haber tenido la oportunidad de cantar aquí frente a este jurado tan maravilloso, este público y este programón que todavía queda mucho por ver”, ha respondido Abraham. Tras este subidón inicial, Abraham se ha trasladado al backstage, donde desempeña una función importante junto con Ana Guerra.

Abraham Mateo en el backstage de Cover Night

Cada semana, Abraham se reúne con los concursantes que aspiran a conseguir una cabina para ensayar con ellos sus temas y aportarles algunos tips que a él le funcionan para pulir y perfeccionar sus interpretaciones. Además, junto a Ana Guerra, acompaña a los concursantes en los minutos previos a la salida al escenario. Y es que la sensibilidad y la dulzura tan especiales que caracterizan a Abraham son un bálsamo para calmar los nervios de los concursantes.

¿Te ha gustado la actuación de Abraham Mateo en Cover Night? Puedes volver a verla ya en RTVE Play y en las redes sociales del programa. No te olvides de seguirnos para enterarte de todo lo que sucede en el talent.