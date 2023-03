Marina Melgar y Lucía Moon han hecho muy buenas migas en Cover Night. Por eso, enterarse de que han sido las menos votadas por el público con un 15,4% y un 11,5% respectivamente, ha sido un jarro de agua fría para ellas. Las dos se han llevado las manos a la cabeza en cuanto se han enterado. “Si se queda Marina voy a seguir estando feliz porque voy a seguir acompañándola desde fuera aquí y si me quedo yo también voy a estar feliz porque voy a seguir luchando por lo que más quiero que es la música”, ha sentenciado Lucía.

03.35 min Lucía Moon repite su "Roar" para continuar en Cover Night

Lucía ha sido la primera en volver a interpretar su “Roar” de Katy Perry, del que ha hecho partícipe a Marina al acercarse a cantarle y darle un pequeño abrazo. Marina, por su parte, se ha entregado a “20 años”, poniéndole el sentimiento que necesita esta canción. Al fondo, Lucía cantaba también la canción de su amiga. El duelo ha concluido con un emotivo abrazo entre lágrimas. “Entre Marina y yo hay una amistad muy bonita que yo sé que va a durar muchísimo tiempo y fuera del programa”, ha comentado Lucía, que añadido que nunca ha sentido que estuviesen luchando entre ellas, sino contra la situación. “Es lo peor que nos podía pasar”, ha añadido Marina, en referencia a la preciosa amistad que las une.

02.20 min Marina Melgar vuelve a versionar "20 años" en Cover Night

Los jueces se han alegrado al darse cuenta de la sólida amistad que se ha creado en Cover Night. Entre ellos, no han logrado llegar a una decisión unánime. Mientras que Miguel y Chanel han votado a favor de Lucía Moon, Mónica y Juan Magán se han decantado por Marina. El público ha sido el encargado de desempatar con su voto. “Que se queden las dos”, ha gritado alguien desde el público. Sin embargo, no podía ser. Finalmente, la concursante que conserva su cabina ha sido Lucía Moon con un 61% de los votos. “He hecho un vínculo muy fuerte con Marina y no va a ser lo mismo sin ella”, ha dicho Lucía entre lágrimas. De esta forma, ha abandonado el plató de Cover Night Marina Melgar. ¡Gracias por esa energía tan bonita, Marina!