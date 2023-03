Algunos de los concursantes de Cover Night, como es el caso de Álvaro Parras, es la primera vez que se suben a un escenario. Sin embargo, otros como Marina Melgar, ya tienen más tablas. Y es que aparte de trabajar en un conocido teatro de Madrid como acomodadora, Marina ha participado como actriz en videoclips de artistas como Malú o Zzoilo. Con este último incluso ha girado acompañándole en los conciertos con los coros. La dulzura y la inocencia que envuelven a Marina se plasman también en su música. “Me encantaría poder dar conciertos de mi música, que venga un montón de gente y que sientan todo lo que yo siento encima de un escenario”, ha confesado.

De momento, lo que más lejos han llegado han sido sus covers. Empezó a compartirlas en sus perfiles de redes sociales durante la cuarentena. De repente, como suele pasar en redes, un artista compartió una de esas versiones y fue nada más y nada menos que C Tangana. Marina recuerda que empezaron a llegarle mensajes y su cover corrió como la pólvora por Internet.

Ahora, Marina ha querido ir un paso más allá y saltar del universo virtual a la televisión. La madrileña pisa el escenario de Cover Night con un tema dedicado a su abuela: “20 años” de María Teresa Vera. Con decisión pero con mucha ilusión y sentimiento, Marina ha entonado una cover que ha conquistado a los jueces. Ha confesado que estaba “nerviosísima”, pero los jueces no lo han notado. Mónica Naranjo ha alabado que haya sentido tanto la canción, porque así se lo ha transmitido a los jueces. “Qué gozadera verte en el escenario”, ha añadido Chanel.

Por su parte, Juan Magán ha aplaudido la energía tan bonita que desprende Marina. “Eres un pequeño ser de luz… un ser de luz verde”, ha recalcado antes de emitir su voto verde. “Para mí, en cuanto he oído la voz, enseguida he pensado en un fado. Es la canción popular portuguesa. No todo el mundo puede cantar fado, pero yo te aconsejaría que explorases ese mundo porque aunque lo cantes en español, el día de mañana puedes crear un estilo muy personal”, ha añadido Miguel Bosé. El voto de los cuatro jueces ha sido verde, de forma que Marina se ha hecho con la única cabina libre que quedaba: la número 7. ¡Enhorabuena, Marina!