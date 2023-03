Como ha indicado Mónica Naranjo al comenzar Cover Night, la vida te empuja a salir constantemente de tu zona de confort. Cantar en un escenario y en televisión no es nada fácil y, a veces, los nervios pueden jugarte una mala pasada. Es lo que ha ocurrido a algunos de los concursantes de Cover Night. Los nervios pueden desembocar en que entres tarde en la canción, en que te tiemble la voz o que directamente no salga, que no aciertes con el tono… Por eso, los jueces han querido aportar una crítica constructiva a un concursante, Víctor Pintor, para que no se desanime y persevere en la consecución de sus sueños.

“Cuando se pise un escenario, todos los miedos, todos los problemas, todas las cosas que nos atormentan, no pueden estar en ese escenario”, ha recalcado Mónica Naranjo. “La base la tienes. Simplemente es trabajo”, ha añadido. Además, tanto Mónica como Miguel coinciden en la importancia de entrenar la mente. Chanel ha aportado un importante comentario constructivo para Víctor: “Muchas veces estas situaciones son oportunidades. Cuando en el presente lo vemos en negativo, realmente son oportunidades para coger impulso y al final esto es una carrera de fondo muy larga, en la que van a haber muchos noes pero también muchos síes, y esto es aprender y crecer”.

“El talento y la sensibilidad la tienes”, ha matizado Magán, que ha añadido que Víctor debe encontrar su foco, el espacio al que dirigirse. “Quiero que te vayas de aquí con una impresión positiva, porque todos estamos contigo”, ha subrayado Mónica Naranjo. Los jueces son conscientes de que un error lo puede tener cualquiera y que un bache en el camino a veces puede desanimar. Por eso, han querido recalcarle a Víctor que con trabajo, esfuerzo y constancia puede pulir esos pequeños fallos que ha tenido en esta actuación. Incluso Mónica Naranjo le ha asegurado que ella sabe que le va a volver a ver.

En el backstage, Ana Guerra y Abraham Mateo también se han emocionado con los comentarios de los jueces. Víctor les ha confesado que estaba un poco desilusionado, pero tanto Ana como Abraham le han insistido en “seguir para adelante y no dejar que nada le hunda.”