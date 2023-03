Estamos de estreno. Cover Night abre sus puertas en busca de los mejores cantantes de covers de nuestro país. Muchos artistas han pasado por el escenario este jueves para defender sus versiones de temas como "Despechá" "Roar" o "Creep", aunque solo ocho han podido pasar a la siguiente ronda. Con Juan Magán, Mónica Naranjo, Miguel Bosé y Chanel como jueces, el público también ha tenido un papel decisivo esta noche, votando a sus intérpretes favoritos. Estos han los concursantes que más han dado que hablar en este primer programa.

Charro sueña con visitar México , un deseo que se va a hacer realidad gane o no Cover Night. Miguel Bosé se ofrece a pagarle el billete pase lo que pase en el concurso, pero no solo eso. "Vas a ir a México, yo te voy a recibir y además vas a conocer a Alejandro Fernández ", le propone. ¡Charro podrá ver en persona a su ídolo!

Trabaja como acomodadora de un teatro, pero ahora es su turno de brillar sobre el escenario. Marina Melgar presenta una sensible interpretación de "20 años" , de María Teresa Vera, que ha conquistado al jurado. Antes que Juan Magán, Mónica Naranjo, Miguel Bosé y Chanel, ya se fijaron en su talento otros artistas: Zzoilo contó con ella como actriz en un videoclip suyo y también como corista, mientras que C. Tangana se hizo eco de una cover de una de sus canciones. ¡No nos extraña nada!

Chelo Pantoja coincide con su hijo y se declara a Miguel Bosé

Samuel Carrasco dice que es "la oveja negra" de la familia. A él no le va tanto el flamenco como el blues, el soul, género que ha querido tener presente en su versión de "Give In To Me", de Michael Jackson. El resultado no ha convencido 100% a los jueces en la primera ronda: Mónica Naranjo ha sido la única en pulsar la luz roja, aunque Miguel Bosé ha confesado que ha estado cerca de darle el no. El madrileño, sin embargo, ha conseguido hacerse con la llave de una de las cabinas de Cover Night, para alegría de la siguiente participante.

"Hola, soy Chelo Pantoja y soy flamenca desde que me levanto hasta que me acuesto", así se ha presentado la aspirante, que ha trabajado con Lola Flores, Rocío Jurado y Camarón. ¡Menuda trayectoria! Y ojo, porque resulta que Chelo es, además de una grandísima artista, la madre de Samuel, para quien no tiene más que palabras bonitas. Chelo también ha conseguido el pase con una impresionante cover de "Dos gardenias para ti", interpretada con muchísima fuerza y pasión. Ha recibido el cariño del público, el sí unánime de los jurados y un abrazo con Miguel Bosé, y es que ella le ha dedicado una espontánea declaración de amor: "Aquí el amor de mi vida se llama Miguel Bosé".

El programa, sin embargo, no ha acabado bien para madre e hijo, y es que, aunque Chelo ha conseguido mantener su cabina, Samuel ha tenido que decir adiós a Cover Night. ¿Por qué? Resulta que, con las nueve cabinas completas, ha habido que liberar una de ellas y dejar sitio así para los aspirantes de la próxima semana.

Javier Cabello, Samuel Carrasco, Chelo Pantoja, Jesús Martí, Álvaro Parras, María Cambas, Lucía Moon, el Charro de Triana y Marina Melgar han vuelto a quedar así en la cuerda floja. Miguel Bosé, Juan Magán, Chanel y Mónica Naranjo han decidido salvar, respectivamente, a Charro, Javier Cabello, Lucía Moon y Marina Melgar, sus favoritos. El público, por su parte, ha votado más a Álvaro Parras, Chelo Pantoja y María Cambas. Jesús Martí y Samuel Carrasco han tenido que batirse en duelo por la última plaza, que ha conseguido ganar Jesús. La semana que viene, más música, más emoción ¡y muchos retos!