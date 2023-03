Miguel Bosé siempre se ha rodeado, ya desde la infancia, de grandes estrellas. Esos rostros que los demás solo veían en las revistas, en la tele, eran para él personas con las que hablaba de tú a tú y a quienes llamaba, incluso, amigos. Ha cantado con Shakira, Ricky Martin o Paulina Rubio, ha sido chico Almodóvar… A sus 66 años, su vida ha sido tan vertiginosa que hasta le han hecho una serie biográfica. Repasamos algunas de las relaciones más sorprendentes del cantante.

Su amistad con Andy Warhol

Miguel Bosé debutó con Linda en 1977, disco al que seguirían muchos otros. En 1983 publicó Made in Spain, su sexto álbum de estudio, con una portada realizada por el mismísimo Andy Warhol. El artista, creador de obras tan icónicas como Shot Marilyns o Latas de sopa Campbell, inmortalizó a Miguel Bosé para la carátula. La artífice de aquello fue Bianca Jagger, mujer por aquel entonces de Mick Jagger.

"Según Bianca, Warhol conocía mi carrera. Yo no lo creía. Finalmente, nos encontramos en Nueva York y decidimos hacer la portada y luego hicimos una amistad grande. Llegué a su estudio en The Factory y, en efecto, me di cuenta de que tenía todos mis álbumes", contó Miguel Bosé a Life And Style. El artista, uno de los máximos exponentes del pop art, llegó a regalarle dos obras por su cumpleaños, Dollar Sign y Oxidation Painting, que el hijo de Lucía Bosé subastó en 2015.