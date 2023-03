Curtida sobre las tablas de los teatros y los platós de numerosas series de televisión, Chanel Terrero vio en enero de 2022 cómo su nombre pasó a estar en boca de todos de la noche a la mañana: aupada por los bailarines de su equipo -quienes serían sus compañeros de viaje-, la cantante se proclamó ganadora de la primera edición del Benidorm Fest y asumió el reto de representar a nuestro país en Eurovisión con "SloMo".

Fue el principio de una aventura con destino a Turín que culminó con el mejor puesto de España en el festival en los últimos 27 años y con Chanel convertida en toda una estrella, esa que siempre había sido pero había permanecido oculta. Con más de 59 millones de reproducciones en Spotify -y casi 15 en su versión con dancebreak- y otros muchos más en YouTube, "SloMo" es sin duda alguna un hit de éxito arrollador, el mismo que comparte su intérprete, ahora jurado de Cover Night. Pero ¿cómo ha sido este proceso, su camino del teatro al estrellato? Repasamos su carrera en 10 fotografías.

Este fue su primer papel protagonista en musical Son muchos los musicales en los que Chanel ha actuado, aunque ella no puede quedarse con uno solo. "Todos me han pasado en un momento importante de mi vida, o gracias a esos musicales he tenido un cambio en mi vida. Cuando hice Flashdance, por ejemplo, que fue mi primer protagonista, fue un aprendizaje supergrande", contaba ella en Plano General. En la obra interpretaba a Alex Owens con aquella famosa escena capturada en esta fotografía que podemos encontrar en su Instagram, un álbum de fotos de su carrera profesional. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)“ “

También en El guardaespaldas En la lista de musicales en lo que ha participado se encuentran El Rey León, Fiebre Hamilton, Nine… y, por supuesto, El guardaespaldas, de nuevo como protagonista. En la película, Whitney Houston se puso en la piel de Rachel Marron, personaje que Chanel también ha tenido el placer de interpretar, como podemos ver en esta foto. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)“ “

Águila Roja, su debut en televisión Pero no solo ha triunfado en el teatro musical, ni mucho menos. También la hemos visto en televisión y hasta en cine. Su primer papel en la pequeña pantalla fue en una serie icónica, Águila Roja, donde dio vida a Anáhuac, joven indígena a la que llevan a la villa para ser ajusticiada ante el Rey, pero acaba recibiendo el indulto. Y tras Águila Roja, otras tantas series: Gym Tony, Centro médico, El secreto de Puente Viejo, Cupido, El Continental... “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)“ “

La primera aparición como participante del Benidorm Fest Y de repente, el 10 de diciembre de 2021, todo cambió: Chanel fue anunciada como candidata para representar a España en Eurovisión. La presentación oficial de los artistas tuvo lugar más tarde ese mismo mes y fue su primera aparición como participante del Benidorm Fest. Una ocasión muy especial en la que Chanel apostó por un conjunto de pantalón bombacho, torera y corpiño diseñado por Isabel Gomila, subcampeona de la segunda temporada de Maestros de la Costura. Chanel vestida con un conjunto de Isabel Gomila, concursante de 'Maestros de la Costura' GTRES/Chema Clares

Su actuación ganadora Chanel dejó a todos boquiabiertos cuando se subió al escenario del Benidorm Fest la primera vez y volvió a hacerlo en la final. Sumó 96 puntos (51 del jurado profesional, 25 del demoscópico y 20 del televoto) y se colocó en primera posición de la clasificación final, con Rigoberta Bandini y Tanxugueiras completando el podio. Carmen Farala la vistió para las dos galas, con un segundo mono confeccionado a contrarreloj. Chanel interpreta "SloMo" el Benidorm Fest GTRES RTVE

Emocionada con Ruth Lorenzo Artistas como Azúcar Moreno y Rosa López despidieron a Chanel antes de poner rumbo a Turín con una gran fiesta en la que tampoco podía faltar Ruth Lorenzo. Chanel ya había participado en un videoclip de la murciana, Gigantes, y nuestra representante en Eurovisión 2014 no dudó en mostrarle todo su apoyo: "No te puedes llegar a imaginar lo orgullosa que me siento de ti. Hagas lo que hagas, ya eres mi ganadora". Ahora las dos coinciden de nuevo en Cover Night. Chanel y Ruth Lorenzo en su despedida antes de Eurovisión GTRES/ SERGIO R MORENO

Su look en la alfombra turquesa Su viaje a Eurovisión nos ha dejado unos looks a cada cual más espectacular, y no hablamos solo de los trajes que llevó en las actuaciones que realizó en aquellos meses desde su elección hasta llegar a Turín. Para la Opening Ceremony de Eurovisión llevó un corsé rojo y una falda asimétrica corta y negra, aunque todas las miradas se fueron al sobretodo de tul rojo con cola, el gran protagonista de este estilismo firmado por It Spain e ideado por Raúl Amor, responsable de vestuario de la Delegación Española. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)“ “

"SloMo" en Eurovisión Y llegó el gran día, el 14 de mayo de 2022, una fecha marcada en los calendarios de todos los eurofans. Chanel se subió al escenario de Eurovisión acompañada por Pol Soto, Exon Arcos, Josh Huerta, Raquel Caurín y María Pérez y conquistó Europa a ritmo de "SloMo", una actuación espectacular que gustó tanto a público como a jurado, quedando en tercer puesto. Chanel canta "SloMo" en la gran final de Eurovisión GTRES/ DPA GERMANY/ Jens Büttne

Vuelta a casa Su bronce en Eurovisión convirtió a "SloMo" en nuestro mejor resultado en Eurovisión en 27 años. Todos los medios recibieron a Chanel en el aeropuerto a su llegada a España y ella, rodeada de cámaras, estaba pletórica por todo lo conseguido y por ese cariño que recibió al lograr su tercer puesto. Chanel en el aeropuerto a su vuelta de Eurovisión GTRES GTRES