Es una de las grandes voces de nuestro país. A Ruth Lorenzo la música se le da mucho mejor que la cocina, como pudimos comprobar en le séptima edición de MasterChef Celebrity. Precisamente la televisión fue la encargada de lanzar su carrera, hasta hoy. Descubrió su verdadera vocación y su talento cuando era pequña y se ganó un hueco en la industria con su poderosa voz. Empezó a formarse para triunfar y con 19 años formó una banda de rock con la que se fue de gira por España. Participó en algunos castings, el de Operación Triunfo, entre otros. No consiguió entrar y firmó un contrato con Polaris World para trabajar de cantante y relaciones públicas. No se rindió y volvió a intentarlo, pero en el extranjero, donde encontró su lugar.

Sus inicios en The Factor X

Ruth Lorenzo probó suerte en Inglaterra. Se apuntó al casting del programa The Factor X, que se dedica a buscar nuevos talentos. El jurado, que estaba formado por Simon Cowell, Cheryl Cole, Dannii Minogue y Louis Walsh, decidió darle una oportunidad. "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" fue la primera canción que interpretó sobre el escenario, también otras como "True colors" o "Knockin' on Heavens Door". Recibió multitud de elogios por parte de rostros conocidos, entre ellos, Judi Dench o Johnny Depp. La artista murciana consiguió llegar hasta la semifinal, a pesar de estar en un país distinto sin muchos apoyos.

Ruth Lorenzo triunfó entre el público británico. Esta fue su primera aparición en televisión, pero no la última. A partir de su participación en el programa, firmó su contrato discográfico con Virgin Records, contrato que acabó rompiendo después del verano de 2010 alegando "diferencias creativas" y paralizando la producción de su primer disco.