Una cantante de Operación Triunfo 1 podría estar en Eurovisión 2023 y no, no hablamos de Rosa López ni de Gisela. "Europe's Living a Celebration" marcó un antes y un después en la historia de España en el certamen: Rosa estuvo acompañada entonces por David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Geno Machado y Gisela, quien años después, en 2008, representó a Andorra. Ahora otra de las concursantes de aquella edición de OT podría volar a Liverpool y verse las caras con Blanca Paloma. Hablamos de Verónica Romero.

Quiere la casualidad, además, que tanto Blanca Paloma como Verónica Romero sean las dos de Elche. ¿Habrá doble representación española -y valenciana- en Eurovisión 2023? Falta muy poco para descubrirlo. La cantante participa en Una Voce per San Marino, la preselección de la Serenísima República, que celebra estos días sus semifinales.

En aquel concurso participó también Cristina Ramos , que ve ahora cómo otros españoles siguen sus pasos por intentar representar a San Marino en Eurovisión: Verónica Romero no es nuestra única artista presente en la preselección de este país. También participan Brandon Parasole, Ferrán Faba y Víctor Arbelo , semifinalistas del concurso. Brandon Parasole no ha logrado clasificarse en la primera gala del concurso, aunque todavía queda por ver cómo le va al resto de españoles.

Así suena "Army of One", la canción de Verónica Romero

Verónica Romero participa en la cuarta semifinal de la preselección, que se celebra este jueves 23 de febrero. Si supera esta ronda, la volveremos a ver el sábado en la gran final. También puede ocurrir que, aunque no gane el pase directo a la final, sí sea elegida para participar en la repesca: 16 artistas competirán el viernes 24 de febrero en esta segunda oportunidad.

Ella, desde luego, ya está preparada para el desafío. "Lo importante para mí es que esta canción, pase lo que pase, llegue a tocar el cielo y a muchos corazones", decía ayer en Instagram desde San Marino. Su propuesta, "Army of one", está llena de fuerza. "Somos un ejército. Un alma universal. Ven y únete a nosotros. Nuestra historia debe ser contada", canta Verónica Romero en inglés. Faltan dos días para escucharla sobre el escenario de Una Voce per San Marino, aunque ella de momento ya ha lanzado un challenge para animar a sus fans a unirse su "Army of one".