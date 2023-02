Verónica Romero, Víctor Arbelo, Ferrán Fabà y Brandon Parasole, uno de ellos podría representar a San Marino en Eurovisión 2023. Por segundo año consecutivo, la preselección de la Serenísima República contará con presencia española entre sus participantes. Los cuatro artistas españoles han sido escogidos por la televisión pública de San Marino para participar en la segunda edición del certamen sanmarinense.

En total, serán 106 los artistas que lucharán por representar al micro-Estado en Liverpool. Entre los semifinalistas encontramos cantantes de Italia, Finlandia, Alemania, Rumanía, Reino Unido, Bélgica, Islandia, Malta, Suiza, Malta, España y hasta Estados Unidos. Las 106 candidaturas estarán repartidas en cuatro semifinales internacionales donde lucharán por una de las cuatro plazas que darán acceso a la Gran Final. Además, un total de 16 artistas (cuatro provenientes de cada una de las semifinales), participarán en la gala de repesca que se celebrará el viernes 24 de febrero y de donde saldrán los últimos cuatro finalistas. La final, que tendrá lugar el sábado 25 de febrero, contará con 22 artistas seleccionados tras todo el proceso de eliminación en semifinales: 16 finalistas, 4 repescados y 2 artistas sanmarinenses clasificados directamente en la final.

Entre los 106 semifinalistas de Una Voce Per San Marino 2023, encontramos a 4 artistas españoles: Veronica Romero, Brandon Parasole, Ferrán Faba y Victor Arbelo. Los cuatro buscarán su pase a la gran final del sábado. Brandon Parasole lo hará en la Primera Semifinal (20 de febrero), Ferrán Faba lo hará en la Segunda Semifinal (21 de febrero) y Víctor Arbelo y Verónica Romero lo harán en la Cuarta Semifinal (23 de febrero).

El año pasado, la grancanaria Cristina Ramos logró clasificarse a la final de la 1ª edición del festival sanmarinense con la canción "Heartless Game", un tema que fusionaba el rock con la ópera lírica. Este año, España juega con cuatro cartas muy válidas que podrían luchar por suceder a Archille Lauro como ganador de 'Una Voce per San Marino 2023'.

Los españoles semifinalistas de 'Una Voce per San Marino'

España podría tener doble representación en el Festival de Eurovisión 2023. Verónica Romero, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, Victor Arbelo, cantante y compositor, Ferrán Faba, actor de musicales y Brandon Parasole podrían competir junto a Blanca Paloma por el micrófono de cristal el próximo 13 de mayo.

La triunfita, también ilicitana como Blanca Paloma, competirá el jueves en la cuarta y útlima semifinal de la preselección con la canción "Army of One". "Tiene luz propia, su energía es brillante y poderosa. La he soñado mucho en un escenario, conectando, sintiendo su fuerza y su amor con todos vosotros", así define Verónica Romero la canción con la que luchará por ser la abanderada de San Marino en el certamen europeo. La alicantina viajó a San Marino el pasado mes de enero para participar en los castings presenciales: "Estos días he vivido una experiencia única y diferente. Ahora toca esperar un poco y dejar que el universo haga lo que tenga que hacer", compartía en su perfil de Instagram hace tan solo unas semanas.

Verónica Romero es una de las 27 participantes de la cuarta semifinal de 'Una Voce per San Marino'. En esta gala coincidirá con el barceelonés Victor Arbelo, que se presentó al Benidorm Fest 2023 con la canción "Scusa mi amore", con partes en italiano, y la eurovisiva Ronela, representante de Albania en Eurovisión 2022. La cantante de "Sekret" quiere lograr lo que el año pasado no pudo: llegar a la final de Eurovisión 2023.

Esta misma noche, Brandon Parasole competirá en la Primera Semifinal de la preselección sanmarinense. El cantante y periodista luchará por una de las cuatro plazas que dan acceso a la final. El joven artista, que ya se encuentra en San Marino, ha publicado una fotografía en su Instagram en la que ha agradecido todo el apoyo recibido: "Increíble pero cierto. Gracias por todo, seguimos con muchísimas ganas".

El catalán Ferrán Fabà es el cuarto artista español que participará en 'Una Voce per San Marino'. El cantante, que protagonizó entre 2021 y 2022 el musical 'We Will Rock You', competirá en la segunda semifinal de la preselección. El español luchará, entre otros, contra el grupo italiano EIFFEL 65, que en 1998 se hizo muy popular tras el lanzamiento de su tema "Blue (Da Ba Dee)".