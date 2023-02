Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna ha regresado este domingo por la puerta grande con un espectacular concierto en el Super Bowl, en el que ha repasado sus grandes éxitos.

La cantante de Barbados ha arrancado su espectáculo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (EE.UU.) desde una plataforma elevada.

La actuación en el Super Bowl que ha enfrentado a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs ha supuesto el regreso a un escenario de esta estrella del pop tras siete años dedicada a su empresa de maquillaje.

Sin invitados sorpresa

Vestida con un mono de un rojo intenso y acompañada por decenas de bailarines de blanco, la cantante ha revivido sus mayores éxitos en un espectacular escenario conformado por pasarelas voladoras.

Rihanna ha devuelto la música pop al descanso del Super Bowl tomando el relevo de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron las estrellas invitadas el año pasado.

Rihanna canta sobre una pasarela flotante durante el descanso de la Super Bowl 2023. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

La de Barbados, que a diferencia de ediciones anteriores no ha contado con ningún invitado sorpresa, ha puesto a bailar al público con auténticos clásicos como "Bitch Better Have My Money", "We Found Love" y "Work".

Y se ha reservado "Umbrella" y "Diamonds" para la traca final mientras se ha elevado de nuevo en una pasarela voladora en la que se ha despedido del público con un espectáculo de fuegos artificiales.

Entre las celebridades que han disfrutado el concierto desde las gradas del estadio han estado Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele.

Especialmente se ha hecho viral la presencia de la modelo Cara Delevingne por la camiseta que llevaba con el mensaje: "El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol".

The Weeknd (2021), Jennifer López y Shakira (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014) y Beyoncé (2013) completan la lista reciente de actuaciones del Super Bowl.