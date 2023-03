Sus canciones no paran de sonar en la radio y ahora da el salto a la televisión. Abraham Mateo nos acompaña desde el backstage de Cover Night junto a Ana Guerra para descubrirnos qué se cuece más allá del escenario del programa, por el que desfilan artistas para versionar temas famosísimos en su propio estilo. A Abraham le conocemos desde hace años, y es que lleva muchísimo tiempo en la música, pero ¿qué es lo que más se pregunta el público sobre el cantante? Damos respuesta a los datos más buscados.

Celoso de su vida privada

Abraham Mateo no suele compartir información de su estado sentimental, sin embargo sus seguidores sí buscan a su pareja en Google. No se le conoce ninguna relación, aunque sabemos que el verano pasado estuvo con alguien. "Ahora mismo, estoy conociendo a una persona especial. Creo que es fundamental para estar inspirado y escribir", decía en agosto a la revista Hola.

"Ahora mismo estoy soltero", confesaba unos meses después, en noviembre, a El Español. No hay mal que por bien no venga: "Yo, todo lo malo, lo transformo en cosas buenas. Y en este caso, tras haberlo dejado, he compuesto las mejores canciones de mi vida. De todo lo malo se saca algo positivo. Y tras la ruptura he compuesto unos temazos increíbles".