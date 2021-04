Abraham Mateo: "A veces siento que no apoyamos el talento de nuestro país"

Empezó su camino en la industria de la música con solo 7 años, y ahora, con 22, puede decir orgulloso que además de contar en su haber con seis discos, ha colaborado con grandes como Jennifer López, 50 Cent, Yandel o Farruko. Aunque por su estilo musical pueda parecer latino, viene de Cádiz y siente que nunca va a perder esas raíces que tan bien ha sabido fusionar con ritmos latinos y urbanos.

Hablamos con él sobre su pasado, presente y futuro. Del presente, siente que está en un muy buen momento, pero que lo mejor aún está por venir. Del pasado, que quizás en España no se le han dado las oportunidades que ha tenido que buscarse fuera. Y del futuro, cuenta que quiere ser padre joven y que uno de sus mayores sueños es casarse y formar una familia.

P: ¿En qué momento te encuentras?

R: Estoy en Madrid haciendo promoción de “Sanga Zoo” y la verdad que muy contento con cómo están saliendo las cosas. Estoy en un muy buen momento de mi carrera y siento que lo mejor realmente está por llegar. Llevo en esto desde muy pequeñito, desde los 7 años, y me parece que realmente ahora viene lo interesante.

P: ¿Dónde estás viviendo ahora?

R: Pues mira, la cuarentena la pasé en Madrid y pude producir también para muchos artistas, que es una cosa que empecé haciendo de pequeñito. Durante la cuarentena se abrió esa vertiente, que ya estaba ahí, de producir para otra gente desde casa. Y bueno, quizás es una faceta mía que no mucha gente sabe que hago y desde casa he trabajado para artistas de todo el mundo: Belinda, Gente de Zona, Juan Magán…

P: ¿Cómo se consigue colaborar con gente de esta talla?

R: Bueno, realmente, con Belinda, Juan Magán y Gente de Zona han sido producciones que me han ido llegando, que es algo diferente a cuando colaboro con el artista de forma más directa, de artista a artista. Por ejemplo, las veces que he podido colaborar con Farruko, una persona con la que tengo muy buena relación, tanto con él como con su equipo de trabajo, pues es algo mucho más tú a tú. Igualmente, cuando colaboré con Jennifer López, Yandel o 50 Cent notamos como que el contacto era entre los equipos también, pero pude involucrarme mucho con los artistas directamente y eso me dio mucha libertad para que la canción quedara lo mejor posible y al gusto de todos.

P: ¿Cuál ha sido la colaboración que más te impresionó?

R: Creo que fue Jennifer López la artista con la que más me impactó trabajar. Una cosa que nunca pensé que me llegaría a pasar, una oportunidad así a los 19 años… Pero fue una locura trabajar con una persona tan influyente a nivel mundial. Sin duda, aprendí muchísimas cosas. Me llevo una experiencia para toda la vida. Además, aunque ella imponga mucho respeto y haya una presión como tal, luego por dentro es una persona muy cercana y muy humilde, a pesar de todo lo grande que le rodea. Eso es lo que más me impresionó de ella. Estuvimos trabajando mano a mano, en los Ángeles, donde ella tiene la oficina. Allí estuvimos grabando el videoclip de “Se acabó el amor” y fue increíble. Nunca pensé que en mi propio disco iba a tener a artistas tan grandes como Jennifer López, Yandel, 50 Cent, Pitbull… Muchos artistas que me tendieron la mano y eso es una bendición, una suerte.



P: ¿Sientes que te han puesto más trabas en España a la hora de trabajar que fuera?

R: Siento que en España se me hace un poco más difícil conectar con la gente, con algunos medios o algunas radios que a pesar de todo lo que hemos hecho de unos años para acá, me ha descolocado el silencio o el rechazo por su parte. A veces siento que desde aquí no apoyamos el talento de nuestro país, y es un poco el sentimiento que he tenido a lo largo de mi carrera en España, a pesar de que siempre he contado con el apoyo incondicional de mis fans detrás.

P: Oye tu acento no lo pierdes, a pesar del tiempo que pasas en Latinoamérica.

R: No lo he perdido. Yo creo que es una cosa que siempre va a estar ahí. Como nunca he perdido el contacto con mi familia, ni con amigos de toda la vida, ni nada de eso… Siempre he sido un chico muy cercano a mi gente, muy de mantener mis raíces y mis principios. Eso ha hecho que el acento sobreviva a tantos viajes.

P: En cambio, haces música latina…

R: Sí, hago música latina, pero también lo combino con esas raíces españolas y andaluzas que están ahí. Al final yo soy de Cádiz y eso no se olvida. De alguna forma el cuerpo me pide hacer algún que otro girito, algún que otro quejío, que le da a mi música personalidad y estampa. Eso también es importante para un artista. Si sale de forma natural y me fluye así, pues mejor.

“Tener paz mental es el nuevo éxito pic.twitter.com/xD4SsQ5SeR“ — Abraham Mateo (@AbrahamMateo) April 2, 2021

P: Hace poco has tuiteado: "Tener paz mental es el nuevo éxito." ¿Cómo cuidas tú ese aspecto de tu vida?

R: Pues al final, la paz mental para mí es muy importante para poder hacer las cosas bien. Cuando uno no tiene paz mental, arrastra una energía fea que hace que las cosas no salgan tan bien como tú tienes en la mente. Para mí la paz mental es sentirme realizado con lo que estoy haciendo, más allá de la fama. Cuando uno siente que en su vida tiene éxito, es una forma de tener paz mental. También el saber que no te falta nada, tener una familia que me apoya en todo lo que hago, amigos que me quieren mucho y mucha gente que me sigue y que cree en mí… Al final es una forma de estar tranquilo, de sentir paz.

P: Si tuvieses que decir el lugar donde encontrar la paz, ¿cuál sería?

R: Pienso que el sitio donde más tranquilo y donde encuentro más paz es con mi familia, estando en casa con mi hermano, con mis padres y con mis perros. Además, en casa tengo estudio de grabación, con lo cual puedo bajarme y hacer mis cosas, producir para mucha gente... Eso me gusta.

P: ¿Qué factura se paga al alcanzar el éxito tan pronto?

Si hay facturas obviamente, aunque te digo como que no las he sufrido tanto. Mucha gente me lo pregunta que cómo ha sido mi infancia o cómo he llevado lo de ser conocido desde tan chico… Yo creo que como me gusta tanto lo que hago, de alguna forma me he creado mi propia burbuja. Por ejemplo, cuando mis amigos salían a jugar a la calle, yo prefería quedarme en casa cantando, tocando el piano o viendo conciertos de otros artistas. Era mi forma de jugar a ser niño. Es lo que siempre me ha gustado y por eso siento que no me he perdido nada de mi infancia.

P: ¿Has tenido miedo a convertirte en un juguete roto?

R: Siempre está ese miedo de despertarse un día y ver que ya no todo es como antes. Siempre estoy enfocado en lo mío y en hacer las cosas bien. Entonces, ni siquiera pienso en que algún día la gente se olvidará de mí. Siempre soy positivo, nunca negativo. Siento que eso me da pie a hacer mis cosas más motivado.

P: Te consideras un romántico, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho por amor?

R: Tengo que reconocer que se me da muy bien componer canciones para gente específica. Es decir, si tengo alguna historia de amor, se me da bien plasmarlo en una canción. Eso nunca falla. Es el alma más grande que tengo. Luego le envío la canción y siempre cae algún audio llorando o alguna frase bonita. Creo que se me da bien plasmar mis historias, de forma elegante, en mis canciones.

P: ¿Cómo te imaginas de aquí a 10 años?

R: Me imagino haciendo música para mí y para otros, girando y teniendo una familia. En 10 años me veo con niños y casado. Con 32 años quiero formar mi familia, es uno de mis mayores sueños. Quiero ser padre joven.

P: Futuros proyectos…

R: Estoy trabajando en mi séptimo disco con muchos productores. Siento que vienen muchas buenas colaboraciones y mucha música. Pronto lo anunciaré en mis redes sociales. Por ahora, no puedo decir nada, pero se viene un momento de mi carrera muy interesante, que creo que a la gente le va a gustar mucho.