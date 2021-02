Está claro que el 2020 ha sido un año catastrófico para la industria musical. Ante la imposibilidad de realizar festivales, conciertos y, por tanto, irse de tour, son miles de decenas los afectados. Sin embargo, y pese a esta circunstancia, ha sido un buen año para Lérica.

El dúo musical vuelve a la carga con “Salvavidas”. Eso sí, lo hace con un integrante menos que el año pasado. Rubén Noel se despidió del grupo de manera repentina hace apenas unos meses sin dar demasiadas explicaciones, pero Tony Mateo y Juan Carlos Aranza están dispuestos a seguir petándolo. Juntos reivindican la música flamenca dentro del sonido urbano, fusionando ritmos latinos con un toque español.

P.- ¿Cómo surge este nuevo tema?

T.- Esta canción es una colaboración orgánica, entre amigos. Creo que, tanto Demarco (@demarco_flameco) como Nyno (@nynovargas), le aportan mucha frescura al tema. La temática de la canción viene mucho a cuento con lo que estamos viviendo en este momento. Al final, todo el mundo necesita apoyarse en un salvavidas.

P.- Contadnos ¿cómo ha sido colaborar con Demarco Flamenco por primera vez?

JC.- Demarco Flamenco ha sabido mezclar el pop con el flamenco que está ahora muy de moda y que desde “La isla del amor” demostró que sabe hacer. Es un tío encantador, muy humilde, también de Andalucía como nosotros. Sin duda, nos ha gustado mucho colaborar con él.

P.- Y ¿repetir con Nyno Vargas?

T.- Un placer, nosotros ya habíamos colaborado con él en “Hola, mi amor” e hicimos tan buenas migas que esta nueva colaboración salió sola. Además, es un tío graciosísimo.

P.- La letra dice “cuando menos lo esperaba fuiste tú mi salvavidas”, ¿cómo es ligar en época Covid?

JC.- La cosa está muy, muy complicada para conocer a gente (risas). Por suerte, los dos estamos emparejados. Aunque sí que es verdad que el salvavidas en esta cuarentena ha sido una cosa distinta. Unos se han refugiado en el amor, otros en la familia, nosotros en la música. Por eso mismo, creo que es muy bonito haber sacado “Salvavidas” justo ahora que necesitamos uno para tener la cabeza en otro lado y no ver la que nos está cayendo.

P.- Los lyrics de vuestras canciones siguen casi siempre la misma temática. La mítica frase “sábado a la noche cubatita cargao' " ya es historia. Ahora ¿estáis intentando adaptar las letras a esta nueva realidad u os mantenéis fieles a vuestra filosofía?

JC.- Nuestra filosofía en las letras va a ser la misma porque, tarde o temprano, se volverá. Tarde o temprano, algún sábado será de cubatita cargao’. Hay que darle a la gente esa ilusión mental, al igual que en “Salvavidas”, de que se imaginen que no están encerrados en casa y que están en la playa. Las letras nos mantienen con esperanza sino hablaríamos de estar en casa viendo Netflix.

P.- Pa’ fuera lo malo de este 2020, pero ¿qué ha sido lo bueno?

T.- De este año hemos aprendido a ser autosuficientes. Durante la cuarentena tuvimos que aprender a buscarnos la vida. Por ejemplo, los videoclips los grabamos con un croma verde que compramos por Amazon. Al no poder juntarnos, Juan Carlos tuvo que comprarse un equipo nuevo.

JC.- En "Perdío", con Maikel Delacalle, fue la primera vez que grabé en mi propia casa sin acondicionamiento. En este 2020 también nos hemos sorprendido de que la gente no nos consumía en la noche sino que también nos eligieron en sus casas. No solo han pasado cosas malas, para nosotros al revés, ha sido un año bueno.

P.- De hecho, tenéis tres canciones en el Top Canciones del Año de Spotify. Al no poder ir a discotecas ¿esperabais este éxito?

T.- Qué va. No nos lo esperábamos para nada, nos pilló de sorpresa. Al ver que nuestra música se empezó a escuchar en casa y no en el ocio nocturno, el target de edad amplió. Desde nuestro lado fue muy bonito verlo. A partir de ahora, nos mantendremos en esa línea de hacer imaginar a la gente el momento de cuando todo esto pase. ¿Quién no va a querer que llegue ese momento? Las discotecas otra vez, salir entre amigos, los buenos cubatitas cargados… Lérica tiene la capacidad de hacer que la gente se imagine las situaciones que ahora todos buscamos, somos muy gráficos a la hora de transmitir ese buen rollo.

P.- ¿Qué es lo que más echáis de menos de vuestra vida anterior? ¿Qué le diríais a vuestro yo de hace un año?

JC.- Sonará ñoño, pero yo siempre he sido un tío de contacto, muy cariñoso. Echo mucho de menos ese cariño, el que no haya barreras de ningún tipo, el sentarte en una terraza sin pensar en el toque de queda, el sentirse libre.

T.- Yo me diría “no sabes la que se te viene encima, no vas a ver ni un duro”. Me diría eso así, tal cual (risas).

JC.- Yo también lo resumiría en lo que acaba de decir Tony porque es la respuesta más real, pero también me diría que nunca perdiese el enfoque, que no me confíe.

P.- Entonces ¿qué es lo primero que vais a hacer cuando esto termine?

JC.- A mí me encantaría pegarme un sábado curioso. También irme de vacaciones a otro país, conocer mundo. No como ahora, que si quieres irte a Miami tienes que pasarte allí quince días de cuarentena. Y, por supuesto, dar un concierto.

P.- Habéis anunciado que ya tenéis varios temas preparados ¿qué se sabe al respecto?

T.- Tenemos todo cerrado para este año porque hemos trabajado en un álbum. Hemos reagrupado todas las canciones que teníamos escritas y hemos experimentado mucho en el sonido para mostrar facetas nuevas de Lérica. Además del álbum, tenemos una colaboración muy potente que todavía no se puede decir. De cara al verano, si hay algún concierto o festival estaremos agradecidos.

P.- Por último, este año todos hemos tenido más tiempo para descubrir música nueva, ¿qué estáis escuchando actualmente?

T.- Es verdad que en esta situación, el hecho de escuchar música te hace verlo de forma más analítica. Estamos mucho más pendientes de la parte digital. Yo he indagado mucho en la carrera de Guaynaa, me parece que es un chaval con muchísimo talento. También he descubierto a Nathy Peluso, tengo mucha fe en ella, creo que se va a comer el panorama dentro de poco tiempo, al igual que Petazeta.Y dentro de los artistas españoles, he escuchado mucho a Rels B, es uno de los artistas con mayor potencial que tenemos.