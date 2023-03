Es una de las grandes voces de nuestro país, con una voz y un talento únicos. A pesar de tener todo a su favor para triunfar en la industria musical, los comienzos de Mónica Naranjo no fueron nada fáciles. Tuvo que probar suerte fuera de nuestras fronteras, pero volvió convencida de que iba por el buen camino y arrasó. "Desátame", "Sobreviviré" o "Tú y yo volvemos al amor" son solo algunos de los temas que la lanzaron al estrellato. No solo logró hacerse un hueco en la música, también en la televisión y el mundo del entretenimiento. Su último trabajo, Cover night, el nuevo talent de La 1 donde ejercer de jurado. Te contamos la historia de Mónica Naranjo en 9 imágenes.

No es fácil reconocer a Mónica Naranjo en esta foto, pero sí, es ella. Tendría unos dos años en la imagen. La cantante nació el 23 de mayo de 1974 en Figueras y es la mayor de tres hermanos. Su madre fue su gran apoyo a la hora de perseguir su sueño de dedicarse a la música, la llevó a clases de canto y le regaló una grabadora de voz para que empezara a guardar sus propias canciones. Gracias a ella, que trabajaba limpiando la casa de unos médicos que tenían mucha relación con Salvador Dalí , conoció al pintor y este le dio un consejo: "Él decía que no pintaba, sino que dejaba que la pasión guiara el pincel. Y que yo debía hacer lo mismo. Tardé años en entenderlo".

A pesar de su talento, Mónica Naranjo no tuvo el éxito que esperaba en España, así que decidió probar suerte en México, donde debutó lanzando su primer disco que lleva su nombre de la mano de Sony Music. Estuvo años allí cosechado éxitos junto a Cristóbal Sánsano , su manager y productor.

4. La tragedia que marcó su vida

La muerte de uno de los hermanos de Mónica Naranjo marcó un antes y un después en su vida. Enrique murió cuando tenía 29 años y, a pesar del paso del tiempo, la cantante no se olvida de él. En 2019 le homenajeó públicamente a través de sus redes sociales, el día en el que celebarían su cumpleaños: "Aunque ya han pasado muchos años desde que nos dejaste, no pasa ni un solo día de mi vida que no desee estrecharte entre mis brazos y decirte lo mucho que te amo, hermano. Feliz cumpleaños".