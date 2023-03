Sus canciones forman parte de la banda sonora de toda una generación. Si lo que querías era pasártelo bien una noche rodeada de amigas, sonaba "Bailando por ahí" o "No sigue modas"; si te ibas de vacaciones no dejabas de escuchar "Verano azul"; si estabas enamorado, "Te voy a esperar"; si te rompían el corazón, "Mal de amores". Desde que Juan Magán lanzó este último tema, han pasado ya más de 10 años. Parece que fue ayer, pero el DJ lleva conquistando las discotecas con su "electro latino" más de una década. Su música no pasa de moda, por mucho que el tiempo corra. La prueba, a día de hoy sigue siendo de los artistas más escuchados. Ahora se aventura en un nuevo proyecto: Cover night, el talent musical de La 1 en el que ejercerá de jurado. ¿Qué es lo que más busca la gente sobre Juan Magán? ¡Te lo contamos!

1. Sus canciones Lo más buscado de Juan Magán, no podría ser otra cosa que su música. ¿Quién no ha bailado y cantado alguna vez sus canciones? Su primer tema vio la luz en 2009, uno de los más míticos de su carrera, fue "Verano azul". Una canción que suena a playa, fiesta, amigos, buen rollo... pero, sobre todo, ¡a nostalgia! Después Juan Magán fue encadenando éxito tras éxito. "Bailando por ahí", "Ella no sigue modas", "Mal de amores", "Por fin te encontré", "Se vuelve loca", "Chica latina", "He llorado"... En el año 2019 sacó su último disco, 4.0, pero no ha dejado de hacer música. Su último trabajo, "PEM", un tema en el que Juan Magán colabora con David Cuello. El inconfundible electrolatino encaja a la perfección con las guitarras acústicas y eléctricas que posteriormente se suman y que nos llevan a un sonido característico de Cuello.

2. Sus conciertos Escuchar a Juan Magán en directo es sinónimo de fiesta, por eso lo segundo más buscado son sus conciertos. ¿Hay fechas próximamente? El DJ estará en el Negrita Music Festival de Alicante que se celebrará el 7 y 8 de abril. También el 29 de abril en el Medusa Beach Club, en Valencia. Además, Juan Magán completa el cartel del Festival Satrlite 2023 en Marbella el 23 de junio.

3. ¿Qué edad tiene? Su edad es lo tercero más buscado. Juan Magán tiene 44 años. Nació el 30 de septiembre de 1978 en Badalona, Barcelona. Allí, aún le recuerdan como Juanito, apodo que tenía entre los vecinos de la zona. No será hasta el año 2000 cuando debute como DJ. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Juan Magán (@juanmagan)“ “