Ruth Lorenzo pisa fuerte sobre el escenario de Cover Night. La cantante y compositora de 40 años debuta como presentadora en el nuevo talent show musical de La 1. Un gran formato musical en el que se busca al mejor cantante de versiones de España. Para tal hazaña, el programa contará con un jurado formado por cuatro grandes artistas del panorama musical Mónica Naranjo, Chanel, Juan Magán y Miguel Bosé, que regresa al prime time televisivo con este espacio.

Visiblemente emocionada por la oportunidad que se le brinda, Lorenzo arrancaba la presentación de Cover Night agradeciendo a todos poder ejercer de maestra de ceremonias. “Es un honor”, decía. Y apuntaba una de las cosas que más le gustaban del formato: “¡y con con banda en directo!”. Inmediatamente después de esas palabras, la presentadora se sentaba: “Me mareo, tengo las piernas flojas un poco porque no me creo este momentazo de mi vida”, confesaba ante el público. Aunque aquella sensación no era por los nervios, Lorenzo irradiaba soltura y desparpajo a raudales, más bien tenía que ver con los cuatro artistas que formaban el jurado.

Ruth Lorenzo, "en bragas y a lo loco" Entre ellos, alguien a quien la presentadora había escuchado mucho a lo largo de su vida. “Miguel Bosé, has sido, eres mi amor platónico y lo seguirás siendo toda mi vida”. Con esa declaración de amor en toda regla abría la presentación del jurado. Bosé, uno de los grandes nombres de la música en español, se suma al proyecto como uno de los exigentes jurados que medirá el talento de los candidatos cada semana en el programa. Lorenzo no pudo evitar rendirle pleitesía a uno de sus cantantes favoritos y lanzó otra confesión que sacó los colores a Bosé: “¡Madre mía lo que he bailado yo en contigo en bragas los sábados por la mañana!”. Según explicó la presentadora en Cover Night, de pequeña, Lorenzo bailaba “en bragas” todos los temazos de Bosé, mientras sus hermanas limpiaban la casa. “Ponían todos tus discos y lo dábamos todo”, añadía. “Es un placer tenerte aquí, recibir tu conocimiento, seguro que todos los concursantes van a aprender muchísimo”, concluía su presentación. Sin evitar la sonrisa, Bosé le respondía que él también tiene mucho que aprender de esta experiencia. “En esta profesión todos aprendemos de todos y eso es lo maravilloso, de tanta sorpresa y frescura, seguro que vamos a “vampirizar” cosas”, apuntó. Benidorm Fest: ¡BOMBAZO! Chanel y todos los cantantes que estárán en Cover Night