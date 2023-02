‘Cover Night’, el nuevo gran formato musical para el prime time de La 1, buscará cada semana a los cantantes más prometedores del país especializados en reinterpretar, con estilos muy diferentes, grandes éxitos musicales. Ruth Lorenzo, será la maestra de ceremonias de este talent musical producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia que contará con un jurado de renombre internacional: Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán. Además, en backstage, otros dos grandes artistas: Abraham Mateo y Ana Guerra.

En la presentación del nuevo talent, que estrena muy pronto La 1, María Eizaguirre Comendador, directora de Comunicación y Participación de RTVE ha señalado que “RTVE sigue apostando por la música, por el talento. ‘Cover Night’ pone en valor el talento de nuestro país a través de unos concursantes que van a reinterpretar grandes temas dándoles su propio toque”.

Macarena Rey CEO de Shine Iberia, ha dado las gracias a RTVE “por apostar por un formato de creación española. Esperamos que sea la primera temporada de muchas. ‘Cover Night’ es un formato en el que servimos de embajada para el talento que está en la calle: Gente que toca en bares, en bodas… se han hecho más de 200 versiones, hay 120 concursantes. La gente va a poder ver en su casa esos temazos de toda la vida”. La directora del programa, Ana Rivas, ha explicado que “es un talent de música, pero tiene novedades. Hemos visto a casi 4.000 personas por el departamento de casting. Sabéis que se ha puesto de moda subir covers a las redes. Ha sido una labor intensa”.

“Estoy alucinada con el talento que hay en este programa. Lo estoy viviendo con fascinación y cero presión. Porque tengo la suerte de no tener que estar juzgando, no tener que estar participando, y solamente alucinar. Estoy disfrutando mucho también de escuchar al jurado: Mónica es implacable y maravillosa; Chanel conecta con todo el mundo; Juan tiene esa visión de futuro; y Miguel es el corazón del jurado”, ha explicado Ruth Lorenzo.

Ana Guerra ha destacado la importancia de la empatía. “Sufro mucho ahí dentro. Tenemos concursantes que son un manojo de nervios; otros que tienen muchas tablas… sobre todo es vivirlo todo con mucha empatía. Al final charlamos para que aprovechen la visibilidad que les da RTVE”. Para Abraham Mateo “es una experiencia nueva y un orgullo estar detrás del escenario aportando todo lo que puedo. Hay algunos a los que puedo enseñar cosas y otros me enseñan a mí. Pero es muy emocionante”.

“Yo no soy la más dura del jurado. Lo prometo. Es un formato muy amable, la gente viene con muchos sueños… no dejamos de impresionarnos del nivel que tienen algunos de los artistas que están pisando este escenario. Yo aporto mi parte técnica: cómo tiene que pisar el escenario, cómo usar la técnica vocal y, sobre todo, el entrenamiento mental”, ha dicho por su parte Mónica Naranjo.

A Miguel Bosé le gusta “todo” de ‘Cover Night’. “Sobre todo que hay música en directo, talento en directo… y es lo que más nos gusta. Tenemos una banda que es una maravilla. Un nivel técnico; este programa suena excelentemente bien. La música necesita este homenaje. Es un programa donde la gente de la música hace espectáculo para la audiencia entera. Y a través de la empatía conectamos con los cantantes. Lo más bonito es ver cómo, cuando les hablamos, se relajan. Es un programa lleno de utilidad y talento”.

Juan Magán cree que “lo más difícil es decirle a alguien que no se puede quedar con nosotros. En la carrera de un artista nos sentimos enjuiciados desde siempre. Cuando los ves aquí te ves reflejado. A veces fallan porque no tienen técnica”. Para Chanel Terrero, “los artistas estamos expuestos desde el principio de nuestra carrera. Para mí es algo que he vivido durante toda mi vida artística y me toca estar al otro lado. Es muy interesante porque al lado de mis compañeros aprendo muchísimo. Pero es verdad que empatizo mucho con los concursantes. A veces me puede…”

Jurado y presentadores rtve

‘Cover night’ Más de 120 cantantes, seleccionados tras un casting con 4.000 candidatos, pasarán por el escenario de ‘Cover Night’ con el objetivo de llegar a la gran final y ganar la primera edición del programa, junto a un premio en metálico de 100.000 euros. Las valoraciones de los jurados tendrán un papel fundamental en el futuro de los concursantes, pero, además, en la pelea por ocupar alguna de las 9 cabinas del programa que permiten a los participantes permanecer semana a semana, el público también tendrá también mucho que decir: sus votos en directo desde plató serán determinantes. En ‘Cover Night’ participan talentos de 17 a 70 años. Profesionales que han cantado en el Circo del Sol; otros que se suben por primera vez a un escenario; un estudiante de informática que ha logrado convertir su cover en viral con más de 2 millones de reproducciones; perfiles que pelean por sacar chicos de la calle en Carabanchel para lograr que canten en un estudio; y otros que sueñan con grabar un disco o casarse a lo grande. Todos tienen su propuesta, una base sobre la que trabajan la producción musical, y los ‘vocal coaches’ del programa para lograr grandes versiones coherentes con el estilo y deseo personal de cada concursante.

Temas espectaculares y versiones únicas en el estreno ‘Cover Night’ comenzará a lo grande. En el estreno, los concursantes derrocharán talento para sorprender al jurado: temas tan conocidos como ‘Mi gran noche’, de Raphael; ‘Despechá’, de Rosalía; ‘Dos gardenias para ti’, de Antonio Machín; o ‘La llorona’, de Chavela Vargas serán protagonistas de una gala para la que Ruth Lorenzo guarda también una espectacular sorpresa. La música no parará de crecer semana tras semana con increíbles covers: ‘Quédate’, de Quevedo, ‘El Patio’, de Pablo López; ‘Se nos rompió el amor’, de Rocío Jurado, ‘Morena mía’, de Miguel Bosé, ‘Believe’, de Cher; ‘Ay pena penita pena’, de Lola Flores; ‘Like a Virgin’, de Madonna; ‘Te felicito’, de Shakira y Rawn Alejandro; o ‘Rolling in the deep’, de Adele. Los espectadores descubrirán durante la gran noche del estreno la mecánica del programa: actuaciones que emocionan, voces increíbles, espectaculares duelos entre artistas, cantantes salvados por el voto del público en plató y cabinas que cambiarán de dueño durante el transcurso de la gala. 00.24 min Cover night - Promo

El jurado El programa contará con cuatro miembros del jurado, grandes artistas que valorarán todas las actuaciones y aconsejarán a los concursantes: Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán. Con dilatadas carreras a sus espaldas y multitud de éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras, los cuatro ponen al servicio de ‘Cover Night’ toda su experiencia. Miguel Bosé. Un estilo propio e inimitable, un talento único para entender y emocionar con la música, una súper estrella internacional que ha recorrido con brillantez muchos estilos a lo largo de más de 45 años: desde el pop adolescente, disco, new wave y post-punk hasta el mainstream, art rock y dance-pop. Más de 30 millones de discos vendidos, más de 70 números uno en diferentes países de todo el mundo, el reconocimiento unánime del público en España, Italia y Latinoamérica, y un listado inacabable de reconocimientos que incluyen Premios Grammy, MTV Music Awards, Premios Billboard Latino, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premios Ondas, o Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en los Latin Grammy 2013. Mónica Naranjo. La música española no se entiende sin sus grandes temas. La cantante de Figueres irrumpió con fuerza en 1994 con su primer álbum. Tres años después lanzó 'Palabra de mujer', del que se vendieron más de dos millones y medio de copias y logró hacerse disco de diamante, con temas que ya son himnos, como ‘Desátame’, ‘Pantera en libertad’, ‘Las campanas del amor’ o ‘Entender el amor’. A partir de ahí su carrera ha sido meteórica, en la música y en la televisión. Cuenta con tres World Music Awards (1996, 1998 y 2010) y es la cantante española con más premios en esta categoría. También ha brillado como presentadora o jurado, en programas como 'El Número Uno' (2012), 'OT' (2017), 'Mask Singer' (2022) y el reciente 'Benidorm Fest' (2023). Chanel Terrero. Artista, bailarina y actriz reconocida por su trabajo en la música, la televisión, el cine y el teatro. Nacida en La Habana, se mudó a España con tres años y desde los nueve, se formó en canto, interpretación y ballet. A los 16 empezó en el teatro musical, donde se dio a conocer en ‘Mamma Mia’, ‘Flashdance’, ‘El guardaespaldas’ y ‘El Rey León’. En 2022 representó a España en Eurovisión con ‘Slomo’, quedando tercera, con la mayor cantidad de votos que ha recibido un artista español. Desde entonces, ‘SloMo’ ha obtenido el triple disco de platino. Ha colaborado con Disney en el tema principal, ‘La Estrella Azul’, para la nueva versión de acción en vivo de Pinocho. Se asoció con Sony Music para lanzar su proyecto musical debut. El primer sencillo, ‘Toke’, fue la canción oficial de la Selección en el Mundial 2022. Nominada a los premios Los 40 como Mejor Artista Revelación, ha ganado el premio Del 40 al 1 y figura en la lista Forbes de las 100 mujeres más influyentes de España. Juan Magán. Tras muchos años girando alrededor de Europa y América, en 2009 se consagró como artista de éxito internacional. Su álbum de estudio ‘The King is Back: #LatinIBIZAte’, alcanzó el Disco de Platino en México, España, EEUU y varios países de Centroamérica y fue nominado al Premio Grammy Latino en 2012. Un trabajo con grandes colaboraciones como Enrique Iglesias, Paulina Rubio, J Balvin, Belinda, Gente de Zona, Yandel, Lápiez Conciente, Farruko, entre otros. Acumula múltiples discos de Platino y Diamante y es nº1 como artista español con el mayor número de streamings en el mundo. Con millones de sencillos vendidos y una colección de hits, ha sido nominado 6 veces al Latin Grammy, en 6 ocasiones a los Latin Music Awards de Billboard y en 5 a los Premios Lo Nuestro. Abraham Mateo, en 'Cover Night' rtve