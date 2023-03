La voz que ha cautivado a Miguel Bosé en Cover Night

“Cuando has empezado a cantar la primera nota, he mirado a Chanel y le he dicho: ¿Pero y esa voz?”. Así ha comenzado su valoración Miguel Bosé del concursante Alexey Jer. Pese a que el resto de sus compañeros en el jurado de Cover Night había emitido ya un voto verde y, por tanto, Alexey iba a enfrentarse en los duelos del programa, Miguel ha querido subrayar la calidez vocal del canario. “Creo que a estas alturas en este programa, ya es bueno que llegue a alguien que rete”, ha añadido.

Alexey se ha presentado en Cover Night con una versión de “Fly me to the moon” de Susan Maughan. En su actuación, han brillado su técnica y su calidad vocal, así como su solidez en el escenario. “Tú llegaste, pisaste y arrasaste”, le ha dicho Chanel. A pesar de que a Mónica no le cuadraba demasiado que se comportara como una folclórica en el escenario mientras interpretaba un tema muy alejado de ese género, también ha apreciado su forma natural de desenvolverse sobre las tablas.

Un gran seguidor de Alaska El equipo de Cover Night ha sorprendido a Alexey con un mensaje de Alaska en el que le agradecía que fuera seguidor de su música. En cuanto el canario ha visto el rostro de Olvido, no ha podido evitar emocionarse e incluso chillar. “Olvido Gara para mí es un gran icono en España: reivindicativa, única e inigualable. Crecí con su música y canto todos sus temas”, ha justificado. Aunque también ha remarcado que entre los jueces hay una persona a la que admira mucho: Mónica Naranjo. “La idolatraré hasta el día en que me muera”.