Tania Rodríguez, conocida artísticamente como Tania Fuegho, es muy conocida en la televisión gallega. Esta profesora de teatro musical se adentró en la música cuando era muy pequeña a través de los vinilos de los 80 de su padre. Se define como una trabajadora incansable y pese a que estaba muy nerviosa antes de pisar el escenario de Cover Night con su versión de “El hombre del piano” -tema original de Ana Belén-, ha conseguido domar sus nervios y arrancar 3 votos verdes de los jueces del talent.

Si había una persona en el jurado de Cover Night a quien Tania quería escuchar, esa es sin duda Mónica Naranjo. Aparte de ser una gran seguidora suya, ha compartido escenario con ella. Cuando Mónica ha comenzado su valoración, Tania ha estallado en lágrimas. “De todas las personas que me puedo imaginar en el mundo que pueden venir a este programa, viene una persona que está en otra liga”, ha confesado Mónica, que ha añadido que Tania lleva más de siete años ejerciendo de jurado en talent shows musicales de Galicia. “¿Me puedes decir qué haces aquí?”, ha insistido Mónica. Así, Tania ha confesado su motivo: “El mundo del artisteo es lucha y es muy difícil. Eso del pelotazo es mentira. La suerte se trabaja cada día y esa es la respuesta a lo que me has preguntado”, ha concluido la gallega.

Ese “talento sobrenatural” que han apreciado Mónica y Juan Magán, también lo ha valorado Chanel. La artista ha aplaudido la forma en que se ha recuperado de un pequeño traspiés que ha tenido al inicio de la actuación. “Tienes que seguir para adelante, porque es tu único chance”.