Abraham Mateo y Ana Guerra nos regalan momentos preciosos en el backstage de Cover Night. En esta ocasión, nos han permitido conocer con más profundidad la historia de Óscar Martínez, uno de los concursantes que ha participado en el programa de esta semana.

Óscar empezó en la música de forma autodidáctica. En los descansos del trabajo, se iba a un parque en el que tocaba la guitarra y causaba tanta sensación que los vecinos acudían a verle cantar. Esto le animó a seguir practicando y mejorando sus destrezas tanto con la guitarra como vocalmente. Sin embargo, todo se torció en 2017, cuando descubrieron que tenía una hemorragia en la cuerda vocal izquierda y le recomendaron que dejase de cantar. Para él fue todo un mazazo; un golpe muy duro que le impactó a nivel personal. “Perdí lo que más amaba, que es mi voz, y eso me condujo a un círculo vicioso de no tener dinero, no tener dónde dormir, no poder pagarme el alquiler… y eso me llevó a una gran depresión y a otras cosas”, ha señalado el concursante. Óscar ha confesado que por aquel entonces vivía de la música y hacía conciertos los 7 días de la semana.

Algo más recuperado, el concursante acude a Cover Night para recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, para agradecer el apoyo que le han brindado los suyos durante los últimos 6 años.

03.08 min Abraham Mateo y Ana Guerra sorprenden a un concursante