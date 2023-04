Félix Alberto Torres por fin puede compaginar sus dos pasiones. Estudió Medicina en Venezuela, pero cuando llegó a España hace 6 años, no pudo dedicarse a ello. A su llegada, comenzó a trabajar de camarero, al tiempo que cuidaba a personas mayores en hospitales. En la actualidad, ha conseguido hacerse un hueco en la medicina, aunque en sus ratos libres, se encierra en el pequeño estudio que ha montado en casa y graba covers. El estilo de música en el que mejor se desenvuelve son las baladas y los boleros, es decir, la música romántica.

Precisamente ha llevado el tema “Amar y Querer” de José José a este género sobre el escenario de Cover Night. “Hay personas que han confundido ‘amar’ con ‘querer’ y creo que todo el mundo en algún momento de su vida se ha sentido y se sentirá identificado con la letra de esta canción”, ha señalado Félix antes de su actuación. El concursante se ha desenvuelto con soltura sobre el escenario. Tiene una gran presencia y ha conectado a la perfección con el tema.

“De repente me has transportado a los años 80 donde la música ligera era lo máximo”, ha señalado Mónica Naranjo antes de darle un “verde intenso”. Tras la valoración de los jueces, que le han otorgado un pleno de votos verdes, Félix Alberto se ha enfrentado en duelo. Sin intención de condicionar al público, Mónica Naranjo ha expresado su deseo de volver a escuchar cantar a Ángela Hernández. Pero parece que no le han hecho demasiado caso, porque han preferido escuchar a Millán, el concursante que la semana pasada consiguió hacerse con la cabina número 9.

Finalmente, Millán ha vuelto a enamorar al jurado con una cover de “El amor” de José Luis Perales. El jurado ha decidido, entonces, que debía mantener su cabina, por lo que el paso de Félix Alberto por Cover Night ha concluido.